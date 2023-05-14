ASLI M. SARI



İçişleri Bakanlığı hibe destekli İzmir Kent Federasyonu (İZKEF)’in, Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi” Eylül 2022- Nisan 2023 tarihleri arasında devam etmiş ve 1.dönem Konak, 2.dönem Bornova, 3.dönem, İzmir Kent Konseyi ve 4.dönem yine İzmir Kent Konseyi yerleşkesinde olmak üzere söz konusu eğitim projesi 2 şer aylık süreyle 4 dönem toplam 8 ay sürmüştür.

PROJE ORTAKLARI

Proje ortaklarımız ve destekçilerimiz İzmir Valiliği, Sosyal Etüt Proje İl Müdürlüğü,

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İzmir Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Konak Belediyesi, Bornova Belediyesi, İzmir Kent Konseyi’dir.

Eğitim sonunda 08 Mayıs 2023 tarihinde Tarihi havagazı fabrikasında eğitim alan STK başkan ve yöneticilerine belgelerinin verilmesinin ardından kursiyerler tören sonrası keplerini havaya fırlatarak müzik eşliğinde eğlenceli saatler geçirdiler.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN VE TEMSİLCİLERİNİN KATILDIĞI TÖREN

Davetliler arasında Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Turgay Esen, Sosyal Etüt Proje il Müdürü Hatice Suna Bina, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanını Temsilen Şahin DOĞAN, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay KÖKKILINÇ, Konak Belediyesi ARGE Müdürü Turan Ateş, E.Kültür ve Turizm Müsteşarı Güman KIZILTAN, Koç Holding Ege Lobisi kurucusu Aykut GÜSAR, Karadeniz Konfederasyonu Başkanı Hızır MURTEZAOĞLU, Anadolu Birliği Onursal Başkanı Koç Ali AL, Anadolu Birliği Federasyonu Başkanı Erhan Kahraman, BATI KOOP. Genel Başkanı Halil Kurt, Kahramanmaraş İş İnsanları Dernek Başkanı Murat ÖZBİLİR, Şanlıurfa Federasyon Başkanı Abdülkadir Alkan, Eğitimleri veren Akademisyen ve Eğitmenler,Basın mensupları ve çok sayıda davetliler hazır bulundular.



Projenin Amacı; Araştırma, planlama ve bilimsel proje üretebilen çağdaş ve demokratik çekirdek STK yönetici kadrolarını oluşturmak, STK’ ların nitelik ve niceliklerini arttırmak, Toplum yararına çalışan, demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan STK yöneticilerini yetiştirmek ve sayısını arttırmayı amaçlayan proje kapsamında kursiyerlere “Liderlik ve Yöneticilik, Kurumsal İletişim, Mevzuat, Kent Kültürü, Proje Döngüsü, Aile İçi İletişim ve Diksiyon - Beden dili’’eğitimleri verilmiştir.

İZMİR KENT FEDERASYONU BAŞKANI TURGAY YOKUŞ:

İzmir Kent Federasyonu Başkanı Turgay Yokuş program ve Proje ile ilgili "21. Yüzyıl, aynı zamanda yeni değerleri ve yeni gerçekleri de beraberinde getirmiştir. Küreselleşmenin önem kazandığı bu yüzyıl, yeni ideallerin de çağı olacaktır. Yeniçağ, küresel değerleri ve gerçekleri tanımayı, sosyal, ekonomik ve siyasal düzeni yeni değerler üzerine inşa etmeyi gerektirmektedir.

Bütün sorun alanlarının küreselleşme perspektifinden yeniden ele alındığı günümüzde tartışılması, yeniden gözden geçirilmesi, güçlendirilmesi gereken en öncelikli alanlardan biri; sosyal katmanların sektörel ve kurumsal bazda eğitimidir. Bilginin sürekli olarak güncellendiği ve en önemlisi ekonomik değere dönüştüğü günümüzde eğitime ağırlık veren ülkeler hızla kalkınmakta, sosyo ekonomik problemlerini daha çabuk çözmekte ve değişimi yönlendirme şansını elde etmektedir.

Günümüzde Sivil Toplum Kuruluşları üçüncü sektör olarak sorunların çözümünde büyük önem kazanmıştır. Sorunların çözümü de bu kuruluşların yönetim kadrolarının mensup oldukları STK’ larda ortak payda sorunlarını proje bazında çözebilme bilgi ve becerilerine sahip olması ile mümkün olabilmektedir. Bunun için bu kadroların eğitim almaları gerekmektedir. Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları da toplumsal değişimin önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. STK’ lar bu canlanma sürecinde toplumsal gelişimin, toplumsal başarının, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ve demokratikleşmenin en önemli aktörleri olarak kabul edilmeye başlanmıştır.



Çağdaş STK anlayışında görüldüğü gibi STK’ ların kendilerini sürekli yenilemeleri ve değişimin odak noktaları olmaları kaçınılmaz bir hal almıştır. Artık Toplumsal gelişmenin ve değişimin odak noktaları STK’ lardır. Bu nedenle değişimi ve toplumsal gelişimi ülkemizde ve İzmir’ de STK’ lardan başlatmak zorundayız. STK’ ların sayısal çoğunluğundan ziyade kalitesini arttırmak mecburiyetindeyiz. Öncelikle ortak payda STK’ ların sayısını arttırmak ve İzmir’de faaliyet gösteren bütün STK’ ları, kendi mensupları ile yaşadıkları kentteki sorunları proje bazında çözen ve yaptıkları bu projeleri siyasi ve idari nihai karar vericilere sunan ve bunların sürekli takibini yapan kuruluşlar haline getirmelidir." İfadelerini kullandı.



Aslı Sarı