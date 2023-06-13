SİVAS AA- İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan, halk dilinde Kellah Gölü olarak bilinen Tecer Gölü, ilkbahar yağışlarıyla yeniden canlandı.

Göl, angut, ördek, turna gibi yerli ve göçmen kuşlara tekrar ev sahipliği yapmaya başladı.

Ulaş Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda çiftçi olan 58 yaşındaki Vahap Seyhan, gölün yaklaşık 10 yıldır bahar aylarının ardından sıcaklıkların etkisiyle kuruduğuna, tabanının ise beyaz tuz tabakasıyla kaplandığına dikkati çekti.

Gölde geçen yıl da 6'ncı aydan itibaren suların çekildiğini hatırlatan Seyhan, bu yıl ilkbahardaki yoğun yağışlarla gölün eski coşkulu görünümüne kavuştuğunu belirtti.

Seyhan, gölün göçmen kuşları da ağırlamaya başladığını dile getirerek, "Bu sene yağışların bereketi boldu. Göl tam kapasiteyle dolmadı ama angut, ördek, turna gibi kuşlarımız gelmeye başladı. Burada kamışların içinde yumurtluyorlar. Üreme alanı olarak burayı kullanıyorlar. Geçen yıl ise gölde damla su yoktu." dedi.