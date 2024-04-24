Ulusal ve uluslararası demir yolu sektöründe kullanılan farklı tip ve özellikteki yük vagonlarının bakım, onarım ve imalatını yapan TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde, her türlü raylı sistem aracına ait yedek parçaların üretimi gerçekleştiriliyor.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, bu yıl üretmeyi hedefledikleri 650 yük vagonu için 1950 boji üretimi yapacaklarını ifade etti.

Boji fabrikası sayesinde vagon üretiminde kapasiteyi artırdıklarını anlatan Karadağ, "2025 yılından itibaren tam kapasiteyle boji fabrikamızda imalata başlayacağız. Şu anda elamanlarını aldık, tezgahlarımızın yüzde 60-70'i tamamlandı. Bu yıl içerisinde ilk etapta 1950 boji üreteceğiz, önümüzdeki yıl tam kapasiteyle 4 bin 500 boji yaparak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

2024 yılında 650 vagon üretimi hedefleniyor

Karadağ, TÜRASAŞ'ın uzun vadeli hedefleri hakkında da bilgi vererek, şöyle konuştu:

"2023 yılında 100 vagon üretip satışını yaptık, bunu bu yıl 650 vagona çıkaracağız. Oranlarsak yüzde 650 gibi bir artış durumu ortaya çıkıyor. Ama bu da bize yeterli değil, 1500 vagon üretimi hedefliyoruz. Çünkü biz bunun alt yapısını kurduk. Açılışını yaptığımız boji fabrikasında yılda 4 bin 500 boji yapmak demek 1500 vagona tekabül ediyor, 1500 vagonun bizde şu anda altyapısı hazır. Sivas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmalar ile birlikte yapacağız. Kendi istihdamımızın yanında yan sanayimizin istihdamına da güçlenmesine de çok önem veriyoruz. Yan sanayimize şu anda vagon yapabilecek kapasitede firmalar katmak istiyoruz. Sivas olarak hep birlikte yapacağız. Türkiye'de ve dünyada iddialı bir vagon sektörü haline gelerek, bölgemizde demir yolu ana üssü olmayı hedefliyoruz."

Üretilen vagonlar Avrupa ülkelerine pazarlanıyor

Pazar noktasında bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Karadağ, "Özelikle yük vagonu sektörü öyle bir sektör ki yılda 10 bin vagon yapsanız da müşterisi hazır. Şu anda Avrupa'nın ümidi vagon yapımı konusunda sadece Türkiye. Avrupa'da Fransa, Almanya, Avusturya, Polonya gibi ülkelere şu anda ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

Karadağ, OSB'de vagon üretimi yapan firmalarla işbirliği içerisinde olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni ortaklıklar kurma hedefimiz var, çalışmalarımız devam ediyor. Özel firmalar ile protokol imzalayıp vagon yapma hedefimiz var. Bunları da ayrı bir koldan yürütüyoruz. Boji fabrikası bize altyapı anlamında çok katkı sağlayacak. Çünkü biz bugüne kadar yaptığımız 1000 boji ile 1500 veya 2 bin vagondan zaten bahsedemezdik. Çünkü 1000 boji yapıyorsanız 300 vagon yapabilirsiniz. Ama biz şimdi 4 bin 500 boji yaptığımız zaman, bunun şasesini diğer parçalarını Sivas Organize Sanayi Bölgesindeki vagon firmalarının gelişimine çok büyük emek ve çaba harcıyoruz. Onlarla birlikte bu 1500 vagonu çıkarmakta hiç bir zorluk görmüyoruz."