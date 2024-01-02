Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyunu ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Kaynak: AA