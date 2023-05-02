Sivas

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural'ın Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına sağlık ekibinin karar vereceği öğrenildi.

Kupaya 5. turdan dahil olan Sivasspor, Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Sivasspor, bu turda ise TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.

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İstanbul'da geçen sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatmalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.

AA