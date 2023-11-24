Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sınırlı alan oyunu oynayan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor, 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan görev yapacak.

Kaynak: AA