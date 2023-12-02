Sivas

Çetin, bu sezon özellikle iç sahada iyi oynadıkları maçlarda galibiyete ulaşamadıklarını anımsattı.

Geçmişi çok irdelemek istemediğini belirten Çetin, "İyi futbol oynamaya çalışıyoruz, futbolcularımın oynadıkları oyundan keyif almalarını istiyorum." dedi.

Takımı oturtmaya çalıştığını vurgulayan Çetin, "Bunlar kolay değil, gerçekten zor. Bu süreçte puanları almış olsaydık biraz daha puanımız olsaydı daha öz güvenli bir takım olurduk diye düşünüyorum. Sonuç olarak insanlar puanlara baktığı için o puanları almamız lazımdı." diye konuştu.

"Ligde kolay maç yok"

Çetin, ligde çok zorlu bir fikstüre girdiklerini ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor maçıyla bu süreç başladı. Trabzonspor maçını yenebilecek hem pozisyonlarımız hem oyunumuz vardı ama maalesef 3 puan alamadık, futbol böyle enteresan. Tabii zor bir süreç ama ligde gerçekten kolay maç yok. En kolay dediğiniz takıma gidip yeniliyorsunuz. Biraz konsantre, maça motive olma işi, daha çok isteyen takım maçları kazanıyor. O yüzden zor süreç ama iyi konsantre olup elimizden geldiğince maçlardan puan çıkartabilirsek bizim açımızdan çok iyi olacak. Elimizden geleni yapacağız, yapmak zorundayız."

Fenerbahçe maçının kendisi için de duygusal olacağını vurgulayan Çetin, "O statta oynadık, güzel başarılar elde ettik. Orada 2 kez şampiyonluk yaşadım. 2006 yılında Fenerbahçe'den Sivasspor'a transfer olmuştum, ilk maçımızda Fenerbahçe'ye gol atmıştım. Bunlar güzel şeyler. Geçmişte oynadığım takıma karşı şimdi antrenör olarak Sivasspor'un başında çıkacağım. Bunlar güzel anılar." ifadelerini kullandı.

"Nasıl bir maç olacak, hep beraber göreceğiz"

Sivasspor'un sakatlıklar nedeniyle sezon başından beri bir türlü tam takım olamadığını belirten Çetin, şöyle devam etti:

"Bu hafta bir sürü eksik futbolcumuz var. Ama sahaya 11 kişi çıkıyoruz, bunu bahane olarak görmüyorum. Fenerbahçe, Avrupa maçına tam kadroyla çıkmadı, eksik bir kadroyla çıktı ama Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. Bizim maçımıza daha farklı bir kadroyla çıkacaklarını düşünüyorum. Zaman o kadar kısa ki moral bozukluğunu üzerinizden atmak zorundasınız. Nasıl bir maç olacak, hep beraber göreceğiz."

"Fenerbahçe ligin formda ekiplerinden"

Ligde Fenerbahçe ile oynayacakları maçın zor geçeceğini vurgulayan Çetin, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Zor bir maç. Avrupa'da kaybetmelerinden dolayı bizim maçımızda bir reaksiyon göstermek isteyeceklerdir. İşin açıkçası böyle maçlar bizi buluyor. Rakip takım hocaları için son maç oluyor, çok önemli ve değerli bir maç oluyor. Yapacak bir şey yok, futbolda böyle şeyler var. Tabii ki işimiz zor, kolay değil, Fenerbahçe ligin formda ekiplerinden biri. İyi de futbol oynuyorlar, biz de elimizden geleni yapacağız. Takımları analiz etmeye çalışıyoruz ve oyuncularımızı bu yönde çalıştırıyoruz. Eksik bölgelerde nasıl etkili olabiliriz, oralarda nasıl önlem alabiliriz, bunları çalışıyoruz. Biz maç ayırt etmiyoruz. Doğal olarak bakarsanız herkes Fenerbahçe'yi favori olarak gösterebilirler ama bizim de elimizden geldiğince puanlar toplamamız lazım ki devre arasını iyi geçirelim. Onlar için de kolay maç olmayacak diye düşünüyorum."