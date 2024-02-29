Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken lacivert-beyazlılar, son 5 maçta 3 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 10 puan topladı.

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 39 puanla 5. sırada giriyor.

Tıpkı Kasımpaşa gibi çıkışa geçen ve son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan EMS Yapı Sivasspor ise 37 puanla 6. basamakta yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekipte Kenneth Omeruo, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall ve Yasin Özcan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Bartuğ Elmaz, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.