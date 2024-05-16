Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 48 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte İstanbulspor maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

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Sivas temsilcisinde İbrahim Akdağ kırmızı kart, Achillas Poungouras ise sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta görev alamayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra Caner Osmanpaşa ile Bartuğ Elmaz, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda ligin 38. haftasındaki Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.