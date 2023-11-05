5. dakikada Barrow'un pasında sol kanatta topla buluşan Saiz, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Topu, kaleci Ertaç Özbir güçlükle çeldi.
9. dakikada Niang'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında Koita'nın kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Pozisyonu takip eden Koita düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
18. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Saiz, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Saiz'in yerden sert şutunu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.
26. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Emrah Başsan, topu müsait durumdaki Saiz'e verdi. Saiz'in sert şutu kale direğinin üzerinden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
57. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşun da Sivasspor defansının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Stambouli'nin önünde kaldı. Stambouli düzgün bir vuruşla topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi. 1-1
62. dakikada Saiz'in sol kanattan ortasına ceza sahası içinde bulunan Alaaddin Okumuş, sert vurdu. Top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
66. dakikada Rodrigues'in ara pasında topla buluşan Emrah Başsan ceza sahası sağ çaprazdan topa sert vurdu. Top, kale direğinin yananda auta gitti.
67. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topun gelişine Koita, sert vurdu. Top kaleci Ertaç Özbir'in dizlerine çarparak taca çıktı.
71. dakikada Koita orta alandan aldığı topla ceza sahası içine girdi. Kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunu kaleci kurtardı.
83. dakikada Saiz'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç Özbir güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.Kaynak: AA