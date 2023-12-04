Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl, açıklamalarda bulundu.

Maç ile ilgili nasıl değerlendirme yapacaklarını bilmediğini ifade eden Karagöl, şunları söyledi:

"Bu gece futbol için kara bir geceydi. Açık bir şekilde durum 1-0 iken penaltımız verilmedi. 2-1'i yakaladıktan sonra oyunun üstünlüğünü sağladık ama sonrasında defans oyuncumuza yapılan faul neticesinde 3. golü yedik. Biz VAR'da hakem var mı yok mu merak ediyoruz. Biz bu VAR'ın ismini değiştirelim ve adını yok yapalım. Bu pozisyonları nasıl değerlendiriyorlar anlamıyorum. Fenerbahçe'nin pozisyonunda hakemin penaltıyı görüp ofsayttı görmemesi de çok manidar. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maçın neticesi önceden mi ayarlanıyor anlamıyoruz. Türk futbolunun adına ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz. Maalesef futbolun paydaşları üzerine düşeni yapmıyorlar."

"Bundan sonra VAR'ı değil, yoku konuşacağız"

İkili mücadelelerde hakemin takdir haklarının hep Sivasspor aleyhine olduğunu iddia eden Karagöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımımızın performansından memnunduk. Geriye düştük ama hoca penaltıyı verse her şey farklı olacaktı. Top o zamanda hep bizdeydi. Devreye giren hakem, oyunu çevirdi ve bizim oynamamıza gerek kalmadı. Maçı tek bir standartta yönetmedi. Hiçbir şey yapamayız. Burada oynar, oynar gideriz. Yapacak bir şey yok. Ben aslında Türk futbolu için üzülüyorum. Bundan sonraki haftalarda ne kadar yorum yapsak da maalesef bu düzen böyle devam edecek. Bundan sonra VAR'ı değil, yoku konuşacağız."