Sivas
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında EMS Yapı Sivasspor evinde İstanbulspor'u konuk etti.
İlk yarı
14. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ndao'nun sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.
Aynı dakika içinde Barrow, topla ceza sahasına girdi. Barrow'un sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı çeldi.
21. dakikada Ndao, sağ taraftan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.
26. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Saiz'ın sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
55. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ortasında Mehmet Yeşil'in ters kafa vuruşunda top, kale direğine çarparak kornere çıktı.
56. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
79. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Manaj'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
81. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ortasında Kvet, gelişine topa sert vurdu. Kaleci Alp Arda, topu kornere gönderdi.
86. dakikada Sivasspor öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasta kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kalan Manaj, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Kaynak: AA