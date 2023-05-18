İstanbul

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Hakan Akçelik, maktul Dilara Gül'ün babası Arif Gül ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun geldiğini bildirdi.

Müşteki avukatı Muharrem Karaoğlan, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın sarı ışıkta yavaşlamamasının ve hız sınırlarını aşırı derecede aşmasının dikkate alınmadığını belirterek, üniversite bilirkişilerinden rapor alınmasını talep etti.

Sanığın cezalandırılmasını isteyen avukat Karaoğlan, "Keşifte de görüldüğü gibi sanık, 30 kilometrelik hız sınırının olduğu yerde çok hızlı geldiğinden dolayı maktulün ölmesine sebep olmuştur." diye konuştu.

Maktul Gül'ün babası Arif Gül de Adli Tıp Kurumunun raporunu kabul etmediğini söyledi.

Sanık avukatı Erhan Oğuz Düzcü ise birbiriyle uyumlu olan dosyadaki iki raporda da müvekkilinin tali kusurlu bulunduğunu ifade etti.

Dava konusu olayda maktulün kusurlu olduğunu, bunun raporlarda da tespit edildiğini belirten avukat Düzcü, müvekkilinin beraatını istedi.

Sanık Hakan Akçelik, maktulü görmediğini dile getirerek, "Bu olaydan dolayı benim de psikolojik sorunlarım meydana geldi. Orada ışıklandırma yoktu. Yaşanan olay sebebiyle çok üzgünüm, ben de böyle bir şey olmasını istemezdim." dedi.

Son sözü sorulan sanık, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim, beraatıma karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Hakan Akçelik'in, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışlarını dikkate alan mahkeme, bu cezayı 1 yıl 8 aya indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hakan Akçelik'in 11 Temmuz 2022 gecesi sevk ve idaresindeki araçla Halaskargazi Caddesi'nden Mecidiyeköy'e seyir halindeyken ışıklarda hızını azaltmayarak skuter sürücüsü Dilara Gül'e çarptığı anlatılıyordu.

Yaralanan Gül'ün kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtilen iddianamede, kaza tespit tutanağına göre Akçelik'in kavşakta hızını azaltmadığı, maktul Gül'ün ise skuter kullanma kurallarını ihlal ettiği kaydediliyordu.

İddianamede, sanığın, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenmişti.

AA