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Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla 15 Mayıs'ta operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında, 15-16 Mayıs'ta PKK/KCK'lı 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonun devamında bugün bir grup terörist ile yeniden sağlanan sıcak temas sonrası yaşanan çatışmada 2 terörist daha silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle operasyon kapsamında şu ana kadar toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu. Operasyonlar bölgede kararlılıkla ve inançla devam etmektedir."

AA