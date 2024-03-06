Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Sirkeci-Kazlıçeşme seferlerini 11 yıl aradan sonra yenileyerek geçen hafta tekrar başlattıklarını ve söz konusu hattın İstanbullular tarafından büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile 8,3 kilometrelik hattın modernize edildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Bu hat 140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet vermişti. Atıl kalan bu hattı, gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak, bambaşka bir yapıda, 8 istasyonlu hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

7,3 kilometre bisiklet ve yaya yolu

Uraloğlu, proje kapsamında ayrıca, 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu yapıldığına da dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"6 bin metrekare kapalı sosyal/kültürel alan, 74 bin metrekare yeşil alan, 22 adet kara yolu ve yaya alt geçidi inşa ederek İstanbul halkına katkı sunduk. Bölgenin çehresini değiştiren sosyal alanları sayesinde daha bir hafta önce açılmasına karşın İstanbullu vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü. 11 yıl sonra hizmete alınan Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı'nı İstanbullu vatandaşlarımız çok sevdi, her gün 11 bin 500'e yakın vatandaşımız bu hattı kullandı. 26 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı bir haftada 80 bin 446 kişi tarafından kullanıldı."

122 bin 550 metrekarelik rekreasyon alanı

Proje kapsamında 215 bin metrekarelik çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresini demir yolu ulaşımı için kullandıklarına, geri kalan 122 bin 550 metrekarelik kesimi de yaya yürüme alanı, bisiklet, skuter parkuru gibi rekreasyon alanları olarak düzenlendiklerine işaret eden Uraloğlu, İstanbulluların yaya olarak kullanımına açılan yeşil alanı 100 binin üzerinde kişinin kullandığını ifade etti.