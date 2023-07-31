BRÜKSEL AA- "Avrupa'nın ilgi çekici yapıları, şehirleri, tematik şehirleri, sembolleri" dosya haberi çerçevesinde, "9. sanat" olarak da anılan çizgi roman literatürünün, Belçika'nın hemen hemen her yerinde göze çarpan etkisi ele alındı.

Önce gazetelerin sayfalarını, ardından dergileri, son olarak da televizyon ekranlarını süsleyen karakterlerin birçoğu Belçika'da hayat buldu.

Şirinler, Red Kit, Tenten, Asteriks ve Oburiks, Belçika'dan dünyaya yayılan eserlerin başında geliyor.

700'den fazla çizere ev sahipliği yapmış ülkede, çok sayıda özel çizgi roman müzesinin yanı sıra 1989'dan bu yana hizmet veren federal hükümete bağlı "Çizgi Roman Sanatı Müzesi" de bulunuyor.

"9. Sanat" ile "Yeni Sanat"ı birleştiren müze

Belçika'yı bir "Çizgi Roman Krallığı" olarak tanımlayan ve tanıtan Çizgi Roman Sanatı Müzesi'nin binası, ülkenin çizgi roman ile "Art Nouveau" (Yeni Sanat) dalındaki öncülüğünü birleştiren bir özellik de taşıyor.

Belçikalı ünlü mimar Victor Horta tarafından inşa edilen müze, demirden kıvrımları, renkli vitrayları, geniş mermer merdivenleri ile "Art Nouveau" sanatının da eşsiz örneklerinden birini temsil ediyor.

Müzenin rehberlerinden Rafael Deroo, yaptığı açıklamada, kendisi gibi birçok gönüllünün müzede Belçika'nın çizgi roman mirasını korumak için hizmet verdiğini söyledi.

Deroo, "Belçika'da çizgi roman, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Amerikan çizgi romanlarına erişimin kesildiği dönemlerde yaygınlaştı. Önceleri gazeteler daha çok okunmak için çizgi romanlara yer veriyordu. Daha sonra çizgi roman dergileri çıkarılmaya başlandı." dedi.

Belçika'da üç stüdyo kurulduğunu, Brüksel'in çizgi roman üretiminde merkez haline geldiğini ifade eden Deroo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çizerler hayatlarını bu işi yaparak kazanıyordu. Eserlerinde gündemdeki ulusal ve uluslararası olayları işliyorlardı. Gazetelerdeki manşetlere göndermeler vardı. Bu Belçika çizgi romanlarının tipik özelliğidir. Dolayısıyla Belçika çizgi romanlarının hedef kitlesi ilk olarak çocuklar olsa da yetişkinlere de mutlaka hitap ediyordu. Çizgi romanlar, dönemlerine açılan bir pencere gibi."

Çizgi karakterlerin serüvenleri Brüksel sokaklarına taşınmış

Çizgi roman gönüllüsü Deroo, "Başka bir Brüksel var" mesajını vermek için bir turizm projesi olarak çizgi romanlardan sahnelerin, 1991'den itibaren, önce Brüksel'in ardından Anvers ve Charleroi kentlerinin duvarlarına da taşındığını söyledi.

Kenti turlarken Şirinler'in, Red Kit'in ya da Tenten'in binaların dış cephelerini süsleyen serüvenlerinden sahnelere rastlanıyor.

İsmi Belçika ile özdeşleşen, 1929'da Georges Prosper Remi veya bilinen adıyla Herge tarafından yaratılan Tenten'in, resmedildiği kent merkezindeki bir duvarda köpeği Milu ve arkadaşı Kaptan Haddock'la yeni bir maceranın peşinde olduğu görülüyor.

Vahşi Batı'nın yalnız kovboyu Red Kit ya da orijinal ismiyle Lucky Luke da Brüksel'in sokaklarında gezginleri bekliyor. Red Kit'e atı Düldül ve Daltonlar eşlik ediyor.

Asterix ve Oburiks (özgün adıyla Obelix) ise çizildiği duvarda bir Roma kampına saldırıyor.

Şirinler köyünün çizildiği, kentin tarihi merkezini Merkez Tren İstasyonu'na bağlayan geçidin tavanında ise Atomium ve patates kızartması (frit) gibi Belçika'nın dünyaca ünlü sembollerine ait detaylar yer alıyor.