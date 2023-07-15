Belgrad

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un video mesaj gönderdiği panelde, Milli Savunma Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hüseyin Alptekin'in moderatörlüğünde Polis Akademisinden Dr. Murat Tınas, Ulusal Politika Merkezinden Perko Matovic ve Sırbistan Savunma Bakanı Danışmanı Predrag Rajic konuştu.

Panelin açılışında konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen kanlı darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini anımsatarak, "Darbe girişiminde bulunanların amacı radikal bir tutucu rejim getirmekti. FETÖ, Boğaziçi Köprüsü gibi kilit noktaları kontrol altına almak istedi." dedi.

Binlerce insanın vatanını korumak için 15 Temmuz gecesi sokaklara çıktığını anımsatan Aksoy, 251 suçsuz sivilin şehit olduğunu belirtti.

Tınas da FETÖ'nün yıllar içinde nasıl gelişip büyüdüğünü ve kurumlara sızdığını anlatırken, Polis Akademisi tarafından hazırlanan raporları paylaştı.

Ulusal bir savunma sonucu darbe teşebbüsünün başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyen Tınas, "FETÖ, faaliyetlerini ne yazık ki sürdürmeye devam ediyor. Bu terör örgütünün ne yapmak istediğini çok iyi anlamalıyız. Bu bağlamda Polis Akademisi olarak çalıştay ve konferanslar düzenliyoruz." diye konuştu.

Tınas, FETÖ'nün uluslararası bir tehdit olduğunun altını çizerek, FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen'in "kutsal bir figür" olarak görüldüğü noktasında dinleyenleri uyardı.

"Erdoğan, ülkesini savunan güçlü bir lider"

Matovic, FETÖ'nün teröristleri tarafından yapılanları Türkiye'de gördüğünü ifade ederek, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak kendisine desteklerini ileten ilk liderlerden olduğunu vurguladı.

Sırbistan'ın, Türkiye'yi anlayan ülkelerden olduğunu aktaran Matovic, "Erdoğan, ülkesini darbe girişimine karşı savunan güçlü bir lider. Türkiye bölgesel bir güç değil, küresel bir güçtür." dedi.

Rajic ise Türkiye'de yaşananların tüm demokratik dünya için önemli olduğuna işaret ederek, "Bu tarz tecrübeler hepimiz için çok önemli. Sırbistan, o gece demokratik olmayan ve şiddet içeren eylemlere karşı olan tavrını gösterdi." dedi.

Bu arada, panel kapsamında, Anadolu Ajansının fotoğraflarından oluşan ve 15 Temmuz'u anlatan sergi de açıldı.

AA