"Biz81'iz" video arşiv projesi Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gösteriliyor

İstanbul

Türkiye'de 81 ilden ve yurt dışından vatandaşların o gece yaşadıklarının kayıt altına alındığı proje kapsamında Türkiye'nin 15 Temmuz'a ilişkin en büyük video röportaj arşivi oluşturuldu.

KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, derneğin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, 15 Temmuz'un milletin vatanına, hürriyetine ve iradesine canı pahasına sahip çıktığı ve bunu tüm dünyaya gösterdiği büyük bir zafer olduğunu kaydetti.

O geceyi unutmamanın ve millet iradesini gasbetmeye kalkışan ihaneti gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu belirten Bayraktar, "KADEM olarak gerçekleştirdiğimiz 'Biz81'iz' dijital hafıza projesinin amacı da bu. Bu projeyle 15 Temmuz'da gerek sokaklarda göğsünü kurşunlara siper eden gerek Anadolu'nun dört bir yanında, televizyon başında vatanı için endişelenen, seccadesinde Kur'an okuyan, dua eden insanların yaşadıklarını ve özellikle neler hissettiğini kayıt altına aldık. 81 ilden ve yurt dışından da gelen videolarla çok kıymetli bir dijital arşiv oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, arşivdeki 5 bini aşkın videoya internet sayfası ile İstanbul'daki Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden erişilebileceğine işaret ederek, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde vatanını kahramanca savunan aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.

AA