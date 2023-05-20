İSTANBUL AA- İstanbul İllüzyon Müzesi'nin iki şubesi bulunuyor. Avrupa yakasındaki şubesi Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerindeki Narmanlı Han içerisinde, Asya yakasında ise Emaar Square Mall'da yer alıyor.

Sadece çocuklara değil her yaştan kesime hitap eden müzede, birbirinden farklı sergiler, şaşırtıcı odalar ve enstalasyonlar meraklılarının beğenisine sunuluyor.

"İlk olarak 2015'te Hırvatistan'da 3 mimar tarafından düşünüldü"

İstanbul İllüzyon Müzeleri Müdürü Senad Kuç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin İstanbul'da ilk olarak 2019'da Beyoğlu'nda kurulduğunu, aralık 2020'de de Üsküdar'da ikinci şubeyi açtıklarını belirtti.

Kuç, İllüzyon Müzeleri'nin çıkış hikayesinden bahsederek, "İlk olarak 2015'te Hırvatistan'da 3 mimar tarafından düşünüldü, tasarlanıp kuruldu. İlk defa orada insanların hizmetine açıldı. Şu anda 42 ülkede 45 şehirde hizmet vermeye başladı. Yani hikaye 2015'ten 2019'a Zagrep'ten İstanbul'a dayanıyor." dedi.

Müzede sergilerin 3 şekilde gruplandığını aktaran Kuç, şöyle devam etti:

"Bunlar optik illüzyonlar, foto grafik illüzyonlar ve interaktif illüzyonlar. Foto grafik illüzyonlarda bazen gözle çok bir şey ifade etmese de bir fotoğraf çektiğinizde ya da fotoğrafın içinde bulunduğunuzda illüzyonu anlayabildiğiniz, görünce tepki verip güldüğünüz, eğlendiğiniz, şaşırdığınız fotoğrafların çıktığı sergiler. Optik sergiler dediğimiz ise bir tablo, bir oda, bir obje gibi çeşit çeşit. Doğrudan gözle gördüğünüzde şaşırdığınız, etkilendiğiniz veya göz yanılmasına yakalandığınız sergiler."

Kuç, interaktif sergiler kapsamında ziyaretçilerin deneyimlediği Vortex tüneline dair ise "Bunun içinden yürüyorsunuz. Serginin birebir parçası oluyorsunuz. Etrafınızdan ışıklı bir branda dönüyor. Ama gözünüz etrafın döndüğünü gördüğü için beyniniz de buna inanıyor ve bütün dünya dönüyor gibi bir anda dümdüz yürüyememeye başlıyorsunuz. Sağa sola savrula savrula ilerliyorsunuz. Bu tarz birçok sergimiz var." diye konuştu.

"Her yaşa hitap ettiğimiz için her çeşit de ziyaretçilerimiz var"

Dünyadaki bütün illüzyon müzelerinde konseptlerin aynı olduğuna işaret eden Senad Kuç, "Aynı standartlarda hizmet vermek adına bu şekilde bir ilerleme kaydediliyor. Bizim İstanbul'daki iki müzemiz arasında da çok büyük bir fark yok. Ancak orada olup burada olmayan örneğin bir simetri odamız Taksim müzesinde olup, Emar AVM içerisindeki müzemizde olmayan zoetrop sergi gibi birkaç tarz sergi var. Yani buradaki amacımız da ziyaretçilerimiz iki müzeyi de gezsin. Aynı deneyimi yaşayabilsin." ifadelerini kullandı.

Kuç, açıldıkları günden bu yana Beyoğlu şubesinde 700 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Pandemi öncesinde sadece Taksim şubesi varken biraz daha durum farklıydı. Şimdi pandemi sonrasında iki müzemiz var. Müzeyi açtığımızda aslında biz de bu kadar büyük bir ilgi beklemiyorduk. Pandemi öncesi İstiklal şubemizde ilk açtığımız aylarda tramvayın geçişini kapatacak kuyruklarımız oldu. 7'den 77'ye dede torun, genç çift, okul grupları, üniversite grupları, kurumsal şirketler, her yaşa hitap ettiğimiz için her çeşit de ziyaretçilerimiz var."

İstanbul İllüzyon Müzesi'nde Vortex Tüneli'nin yanı sıra Tepetaklak Oda ile Sonsuzluk ve Ames Odası ziyaretçilerine birbirinden farklı ve eğlenceli fotoğraf çekme imkanı sunuyor.

Müzede hologram koleksiyonunu gezerken de ziyaretçiler, her bir optik illüzyonu ve enstalasyonu yakından inceleme fırsatı bulabiliyor.

Meraklılarının eğlenceli ve şaşırtıcı göz yanılsaması, algı, insan beyni ve bilim hakkında yepyeni bilgiler edineceği müzede, eğlenceli oyunların ve yapbozların yer aldığı bir oyun odası da bulunuyor.

Haftanın 7 günü ziyaretçilerini ağırlayan müze hakkında detaylı bilgilere ayrıca "museumofillusions.com.tr" adresinden ulaşılabilir.