SİNOP AA- İlçede toplam 15 bin 767 dekar alanda ekimi yapılan çeltikte bu yıl yaklaşık 13 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor.

Boyabat Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, ilçede 31 köyde 512 çiftçi ailesinin çeltik hasadına başladığını ve hasadın ekim ayının ilk haftasında tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Geçen yıl 31 köyde 14 bin 700 dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını hatırlatan Usta, "2023 çeltik hasadı döneminde 31 köyde 512 çiftçi ailesi 15 bin 767 dekar alanda çeltik ekimi yapmış olup, beklenen çeltik verimi dekarda 750-800 kilogram arasındadır. Tarladan sofraya çeltiğin yolculuğunda emeği geçen yetiştiricilerimize bereketli bir hasat sezonu dilerim." dedi.

Bağlıca köyünde çeltik üretimi yapan Satılmış Demir, çeltik hasadının verimli geçtiğini belirterek "Toprak Mahsulleri Ofisi henüz çeltik alım fiyatlarını açıklamadı. Dolayısıyla tüccarlar da geçen yılki fiyatlardan alım yapıyor. Bu da bizim mağduriyetimiz demektir." diye konuştu.

Demir, çeltik üreticileri olarak çeltik fiyatlarının açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

Çatpınar köyündeki çeltik üreticilerinden Emir Kökçü de hasat sonrası kara yoluna serdikleri çeltiği kurutmaya çalıştıklarını belirtti.

Çeltikte kurutma işleminin çok önemli olduğunu vurgulayan Kökçü, "Çeltiği kurutmazsak çürüme olur ve tüm emekler boşa gider. Ara ara serili çeltiği karıştırmamız gerekiyor. Kurutulmamış çeltiği çuvala, ambara koyamayız, koyarsak çürür. Yaş çeltik fabrikaya da verilmez. Çeltiğin uzun süre bekletilebilmesi için kurutularak sert halini alması gerekir." ifadelerini kullandı.