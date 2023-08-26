SİNOP AA- Kentte 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatraz'ı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, üç yıllık restorasyon sürecinin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Temmuz 2020’de başlayan ve iki ay önce tamamlanan çalışmalar sonrası bazı bölümleri ücretsiz ziyarete açılan cezaevini çok sayıda kişi gezmek istiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, tarihi yapının üç yıl süren restorasyon çalışmaları süresince ziyarete hızlı bir şekilde açılması yönünde binlerce talep ve istekle karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. Süren, gelen bu yoğun talepler nedeniyle cezaevinin bazı bölümlerini ziyarete açmak durumunda kaldıklarını dile getirdi.

Düzenleme çalışmalarının devam ettiği tarihi yapının ziyarete açılan bölümlerine yoğun bir talebin olduğunu aktaran Süren, "Sinop Tarihi Cezaevi, Sinop’a gelip de gezilmek istenen ilk yer. Biz geçen yıl Kurban Bayramı’nda yaptığımız bir istatistik çalışmasında Sinop merkez ilçeye 450 bin aracın giriş yaptığını tespit etmiştik. Bu yıl daha fazla ziyaretçi ağırladığımızı var sayarsak yine sadece Kurban Bayramı tatilinde 1 milyona yakın ziyaretçinin yüzde 80’nin burayı ziyaret ettiğini gördük." diye konuştu.

“Sadece cezaevinin çatısını görmekle yetinen insanlarla karşılaştık”

Süren, cezaevine ilginin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kapalı olduğu süreçte sadece cezaevinin çatısını görmekle yetinen insanlarla karşılaştık. Şu anda terasa kadar girip, sanat sokağını görmeleri yeterli olmasa da en azından tatmin edici bir durum. Tur firmaları Batı Karadeniz turlarını Sinop Cezaevi açık mı değil mi ona bakarak tur programları yaptılar. Yani turlar bile Tarihi Cezaevi’ne göre planlandı. Bu Sinop’un kültür ve turizmi için çok önemli."

Süren, cezaevinde düzenleme çalışmalarında artık sona gelindiğini, tarihi yapının tamamıyla ziyaret açılması için bakanlıklarla gerekli planlamaların yapıldığını da sözlerine ekledi.