Haber: Elif Hayvalı

İSTANBUL- Türk sinema ve televizyonunun usta senarist, oyuncu ve müzisyeni Ata Demirer’in; yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu yazıp, aynı zamanda başrolünde yer aldığı “Bursa Bülbülü” filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncular ve ekibin eğlenceli anlarının objektiflere yansıdığı görüntüler, kahkahalarla dolu, keyifli set ortamına götürüyor.

Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu; rengarenk kadrosu, albümü satış rekorları kıran müzikleri ve sürprizlerle dolu hikayesiyle Bursa Bülbülü 6 Ekim’de sinemalarda vizyona girecek.