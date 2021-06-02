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Trabzonspor’dan Emirhan Aydoğan Hamlesi

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:43
37 Okunma
Trabzonspor’dan Emirhan Aydoğan Hamlesi

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Bursasporlu Emirhan Aydoğan'ı istediği ifade ediliyor. Yeni sezon öncesi Trabzonspor‘da transfer çalışmaları devam ediyor. A Spor‘da yer alan habere göre teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde girişimlerini sıklaştıran bordo-mavililer, Bursaspor‘un yıldızı için devreye girdi. GÜNDEM EMİRHAN AYDOĞAN

Emirhan Aydoğan, Bursaspor formasıyla bu sezon yıldızını iyice parlattı. 30 maçta 7 defa ağları sarsıp 4 asist yaptı. Trabzonspor da 2024’e kadar yeşil-beyazlılarla kontratı olan 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da Emirhan için kuyrukta bekliyor. EMİRHAN AYDOĞAN KİMDİR

Doğum Yeri : Bursa
Doğum Tarihi : 26 Haziran 1997
Uyruk : TC
Lisans Bilgileri
Lisans No : 1647818
Kulüp : Bursaspor
Sözleşme Başlangıç T. : 1 Haziran 2020
Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2024

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