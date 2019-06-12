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Neşeli Tavuk Condorito İçin Geri Sayım Sürüyor

Çizgi roman kahramanı; nazik, sadık, arkadaş canlısı tavuk Condorito’nun maceraları sinemaya ilk kez aktarılırken, uzayın gizemi ve eğlenceli aksiyon da eklendi. Tüm ailenin keyifle izleyeceği neşeli animasyon “KAHRAMAN TAVUK UZAYDA”, 14 Haziran Cuma gününden itibaren Türkçe dublajlı olarak sinemalarda.

Neşeli Tavuk Condorito İçin Geri Sayım Sürüyor

Çizgi roman kahramanı; nazik, sadık, arkadaş canlısı tavuk Condorito’nun maceraları sinemaya ilk kez aktarılırken, uzayın gizemi ve eğlenceli aksiyon da eklendi. Tüm ailenin keyifle izleyeceği neşeli animasyon “KAHRAMAN TAVUK UZAYDA”, 14 Haziran Cuma gününden itibaren Türkçe dublajlı olarak sinemalarda.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:43
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Neşeli Tavuk Condorito İçin Geri Sayım Sürüyor

İSTANBUL- Pepo olarak da bilinen Şilili karikatürist Rene Rios tarafından 1949 yılından itibaren günlük olarak çizilen, hayali bir kasabada yaşayan sevimli tavuk Condorito ile arkadaşlarının maceraları o kadar sevildi ve popüler oldu ki, yıllar içinde ünü tüm Latin Amerika’ya yayıldı. Şimdi ise bu en ünlü çizgi roman kahramanının maceraları ilk kez beyaz perdede.

Nazik, sadık, arkadaş canlısı, zeki tavuk Condorito, aynı evde yaşadığı teknolojisi delisi yeğeni Cone, Condorito’nun ebedi sevgilisi Yayita, kızının daha iyilerine layık olduğunu düşünen anne Tremebunda, kasabanın birbirinden farklı özelliklere sahip iyiliksever halkı ve Yayita’yı kimselere kaptırmak istemeyen Cortisona... Bu denkleme uzaylılar da eklenerek neşeli ve aksiyon dolu bir macerayla beyazperdeye taşındı. Önce Amerika’da vizyona giren film, 14 Haziran’dan itibaren CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye’de sinemalarda.

Kahraman Tavuk Condorito ve Arkadaşları Yaz Tatiline Renk Katacak

Uzaylı Molosco, beklenmedik bir anda Condorito’nun oturma odasında belirir ve ondan binlerce yıl önce kaybolan “sınırsız güç tılsımı”nı bulmasını ister. Bunu bir şaka zanneden Condorito, kendisinden hiç hoşlanmayan müstakbel kayınvalidesini uzaya götürmesi karşılığında teklifi kabul eder. Ancak bilmediği bir şey vardır, Molosco o tılsımla dünyayı yok etmek istemektedir ve böylece macera başlar. Condorito ve Cone; Tremebunda’yı, tılsımı, dünyayı kurtarmak, en önemlisi Cortisona tarafından aklı çelinen gerçek aşkı Yayita’nın kalbini geri kazanmak için uzayda zamanla yarıştığı, aksiyon dolu bir maceraya atılır.

Türkçe dublajlı olarak yayınlanacak “Kahraman Tavuk Uzayda”, okulların tatile girdiği 14 Haziran Cuma gününden itibaren ailecek izlenebilecek komedi ve aksiyonun harmanlandığı eğlenceli bir seyirlik sunuyor.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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