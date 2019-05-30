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 Naim Filminin Kadrosu Belli Oldu

Dijital Sanatlar Yapımevi’nin yeni projesi “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin oyuncu kadrosu kesinleşti. Yetenekli ve genç oyuncu Hayat Van Eck’in efsanevi sporcu Süleymanoğlu’nu canlandıracağı filmde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

 Naim Filminin Kadrosu Belli Oldu

Dijital Sanatlar Yapımevi’nin yeni projesi “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin oyuncu kadrosu kesinleşti. Yetenekli ve genç oyuncu Hayat Van Eck’in efsanevi sporcu Süleymanoğlu’nu canlandıracağı filmde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 14:39
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 Naim Filminin Kadrosu Belli Oldu

İSTANBUL- Geçtiğimiz günlerde ilk teaser’ı izleyicilerle buluşan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”filminin oyuncu kadrosu açıklandı. Senaryosunu Barış Pirhasan’ın kaleme aldığı, Dijital Sanatlar’ın diğer filmlerinde olduğu gibi müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yapacağı NAİM’in yönetmen koltuğu Özer Feyzioğlu’na emanet. Filmin danışmanlığını ise abisi Naim Süleymanoğlu gibi halter sporuna emek vermiş, olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmişMuharrem Süleymanoğlu yapıyor.

Naim Süleymanoğlu’nun Hayatına Saygı Duruşu

Çekimleri Türkiye’yle birlikte Bulgaristan veAzerbaycan’da yapılacakfilmin oyuncu kadrosunda sinema, tiyatro ve televizyon dünyasının değerli isimleri bir araya geliyor.Hayat Van Eck’le birlikte, Yetkin Dikinciler’i babası, Selen Öztürk’ü annesi rolünde izleyeceğimiz filmde, Gürkan Uygun; Naim Süleymanoğlu’nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu adım adım dünya arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri’yi canlandırıyor. Naim Süleymanoğlu’nun Bulgaristan’da başlayan Türkiye’ye uzanan etkileyici ve ilham verici hayatının çeşitli aşamalarında çok önemli görevler üstlenen kişilere saygı duruşu niteliğini de taşıyan NAİM filminde Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Uğur Güneş, Bülent Alkış, İsmail Hacıoğlu, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Kerem Atabeyoğlu da rol alıyor.

Spor kariyerine 47 Dünya Rekoru,üçfarklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçti. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşındaydı. Türkiye’ye güreş dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu da Naim Süleymanoğlu olurken ardında kırılması imkansız rekorlar bıraktı.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.05.2019 07:43
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