EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNİZ OYUNCULARI BU DEFA GÜLDÜRECEK

İSTANBUL- Yıllardır ekranların fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın büyük kadrosu, televizyondan sonra ‘Aman Reis Duymasın’ filmiyle beyazperdede sevenlerini karşısına çıkıyor. Filmin çekimleri uzun bir ön hazırlık döneminden sonra 4 haftada gerçekleştirildi. Çekimlerin büyük bir gizlilikle sürdürüldü film, eğlenceli sahneleriyle sevenlerini güldürecek. Filmin çekimleri ise İstanbul ve Erdek başta olmak üzere bir çok mekanda gerçekleşti.

Çok komik bir film geliyor

Yeraltı dünyasının en önemli karakterli bu kez sevenlerini güldürecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle gönüllere taht kuran ekip, çıktıkları tatilde yaşadıkları maceralarla sinemaseverleri kahkahaya boğacak.

Hikayesi kadar kadrosu da zengin

‘Aman Reis Duymasın’ filminin hikayesi kadar kadrosu da zengin. Film de Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler, Ezgi Esma Kürklü gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Aman Reis Duymasın 13 Aralık Türkiye’de Sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin Konusu:

Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Kadınlı erkekli bu renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlayarak İstanbul’a dönmek yerine devam etme kararı alırlar. Yönettikleri bu büyük dünyanın tam zıttında küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar. Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli’nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır.

Künye :

Yapımcı: Sinehane

Yönetmen: Onur Tan

Görüntü Yönetmeni: Veysel Kılıç

Senaryo: Bahadır Özdener, Berna Aruz

Oyuncular: Ozan Akbaba (İlyas), Mustafa Üstündağ (Boran) Emir Benderlioğlu (Behzat), Hakan Karsak (Enişte), Savaş Özdemir (Tipi) Sevinç Gürşen (Hatice), Sevil Akı (Emine), Tevfik Erman Kutlu (Tekin), Ömer Kurt (Zafer), Bekir Çiçekdemir (Hüsnü), Sabahattin Yakut (Korhan), Berna Üçkareler (Sibel) Ezgi Esma Kürklü (Gamze)

Haber: Elif Hayvalı