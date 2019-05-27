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Cemil Şov Çekimleri Başlıyor...

Yapımcılığını Sarhan Projects’in üstlendiği “Cemil Şov“ sinema filminin çekimlerine Haziran ayında başlanıyor. Cemil Şov’un başrollerinde Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy ve Cezmi Baskın gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise çektiği reklam filmleriyle tanınan Barış Sarhan bulunuyor.

Cemil Şov Çekimleri Başlıyor...

Yapımcılığını Sarhan Projects’in üstlendiği “Cemil Şov“ sinema filminin çekimlerine Haziran ayında başlanıyor. Cemil Şov’un başrollerinde Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy ve Cezmi Baskın gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise çektiği reklam filmleriyle tanınan Barış Sarhan bulunuyor.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:53
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Cemil Şov Çekimleri Başlıyor...

İSTANBUL- “Cemil Şov”, ünlü olmanın karanlık cazibesine odaklanıyor. Filmde, oyuncu olmak isteyen bir AVM güvenlik memurunun trajikomik hikayesi anlatılıyor.

Cemil Şov’un yönetmenliğini aynı zamanda filmin senaristi olan Barış Sarhan üstleniyor. Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarında sanat yönetmenliği ve sonrasında reklam yönetmenliği yapan Barış Sarhan’ın daha önce çektiği kısa filmleri de yurtiçi ve yurt dışında çok sayıda festivalden aldığı ödül ve beğeniyle dikkat çekiyor. Filmin görüntü yönetmeni koltuğunda ise sinema dünyasının bol ödüllü ismi olan Soykut Turan gibi deneyimli bir yetenek oturuyor. Cemil Şov’un başrollerindeki Ozan ÇelikNesrin CavadzadeAlican Yücesoy ve Cezmi Baskın yanı sıra, Başar Alemdar, Fuat Kökek ve Sennur Nogaylar gibi oyuncular yer alıyor.

Yeşilçam sinemasına da hiç denenmemiş tarzda göndermeler yapan Cemil Şov sinema filminin senaryosu, Kültür Bakanlığı, İKSV Köprüde Buluşmalar, Saraybosna Film Festivali, !f ve Sundance Senaryo Lab gibi seçkin uluslararası film geliştirme platformları tarafından desteklendi.

Cemil Şov’un çekimleri Haziran ayında AtlasPark AVM’de başlayacak ve Temmuz ayına kadar İstanbul’un çeşitli mekanlarında devam edecek. Yüksek gişe potansiyeliyle merakla beklenen filmin uluslararası festivallere yolculuğuysa Sonbahar aylarında gerçekleşecek. 

Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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