Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
83675
ALTIN
250.722
DOLAR
6.1048
STERLİN
7.7524
EURO
6.8129
23 Haziran'da Emaneti Geri Almaya Geliyoruz
Son Dakika
23 Haziran'da Emaneti Geri Almaya...
Black Mirror Yeni Sezon, 5 Haziran’da Sadece Netflix’te!
Black Mirror Yeni Sezon, 5...
Benler kanser habercisi olabilir
Benler kanser habercisi olabilir
Ara Güler'in Türkiye'den sanatçı portreleri sanatseverlerle buluştu
Ara Güler'in Türkiye'den sanatçı portreleri...
Kentsel dönüşümde tarihi sur ve menfez ortaya çıktı
Kentsel dönüşümde tarihi sur ve...

Black Mirror Yeni Sezon, 5 Haziran’da Sadece Netflix’te!

Black Mirror 5. sezon bölüm fragmanları ve açıklamaları paylaşıldı!

Black Mirror Yeni Sezon, 5 Haziran’da Sadece Netflix’te!

Black Mirror 5. sezon bölüm fragmanları ve açıklamaları paylaşıldı!

22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:32
17 Okunma
Black Mirror Yeni Sezon, 5 Haziran’da Sadece Netflix’te!

İSTANBUL- Charlie Brooker’ın hayata geçirdiği ve Annabel Jones’un yürütücü yapımcılığını üstlendiği Black Mirror 5. sezon, üç ayrı hikaye ile hayranlarıyla buluşuyor. 

“SMITHEREENS”

Bir taksi şoförü bir anda gündemin odağı haline gelir ve hızlıca kontrolden çıkar. 

Oyuncular: Andrew Scott, Damson Idris, Topher Grace

“RACHEL, JACK AND ASHLEY, TOO”

Yalnız bir genç hayranı olduğu pop yıldızı ile tanışmak ister. Ancak, bu yıldızın cazibesi göründüğü kadar masum değildir.

Oyuncular: Miley Cyrus, Angourie Rice, Madison Davenport

“STRIKING VIPERS”

Yıllar sonra bir araya gelen iki üniversite öğrencisi hayatlarını sonsuza dek değiştirebilecek bir dizi olayla karşı karşıya kalır.

Oyuncular: Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Ludi Lin

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Black Mirror5. SezonBölümFragmanCharlie Brookerüç Ayrı Hikaye“SMITHEREENS”“RACHELJACK AND ASHLEYTOO”“STRIKING VIPERS”5 Haziran’Yeni SezonElif HayvalıElif GünayElif Günay Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Organize İşler Sazan Sarmalı filminin özel gösterimi yapıldı
Organize İşler Sazan Sarmalı filminin özel gösterimi yapıldı
Kayserispor evinde galip
Kayserispor evinde galip
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Fenerbahçe derbi performansına güveniyor
Fenerbahçe derbi performansına güveniyor
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Monaco'da Jardim dönemi bitti
Monaco'da Jardim dönemi bitti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans