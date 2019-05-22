Black Mirror Yeni Sezon, 5 Haziran’da Sadece Netflix’te!

İSTANBUL- Charlie Brooker’ın hayata geçirdiği ve Annabel Jones’un yürütücü yapımcılığını üstlendiği Black Mirror 5. sezon, üç ayrı hikaye ile hayranlarıyla buluşuyor.

“SMITHEREENS”

Bir taksi şoförü bir anda gündemin odağı haline gelir ve hızlıca kontrolden çıkar.

Oyuncular: Andrew Scott, Damson Idris, Topher Grace

“RACHEL, JACK AND ASHLEY, TOO”

Yalnız bir genç hayranı olduğu pop yıldızı ile tanışmak ister. Ancak, bu yıldızın cazibesi göründüğü kadar masum değildir.

Oyuncular: Miley Cyrus, Angourie Rice, Madison Davenport

“STRIKING VIPERS”

Yıllar sonra bir araya gelen iki üniversite öğrencisi hayatlarını sonsuza dek değiştirebilecek bir dizi olayla karşı karşıya kalır.

Oyuncular: Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Ludi Lin

Haber: Elif Hayvalı