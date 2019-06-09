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Altınordu'nun gururu

Altınordu'nun Cengiz Ünder gururu

Altınordu'nun gururu

Altınordu'nun Cengiz Ünder gururu

09 Haziran 2019 Pazar 14:56
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Altınordu'nun gururu

İZMİR (DHA)

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, altyapısından yetiştirdiği Cengiz Ünder'in dün A Milli Takım formasıyla Fransa karşısında destan yazmasını büyük gururla izledi.

İzmir temsilcisi tarafından Türk futboluna kazandırılan İtalya'da Roma forması giyen Cengiz Ünder, ay-yıldızlı ekibimizin 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Konya'da son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 40'ıncı dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirerek galibiyette önemli rol oynadı. Futboluyla ve attığı golle alkış toplayan başarılı oyuncu Altınorduluların göğsünü kabarttı. Cengiz Ünder, rakibimiz karşısında bulduğumuz ilk golün de mimarlarından biri oldu.

Cengiz, maçın 85. dakikasında alkışlarla yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı. Kadrosunda yabancı futbolcu bulundurmayan ve her fırsatta Türk oyunculara güvenilmesi gerektiğini savunan Altınordu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu toprakların çocuklarına doğru bir adım atın, size Fransa maçındaki gibi koştuklarını göreceksiniz" ifadelerine yer vererek binlerce beğeni topladı.

Futbolseverler yaptığı yorumlarda Altınordu'ya övgüler yağdırdı. Yine kırmızı-lacivertlilerin altyapısından yetişen ve İngiltere'de Leicester City'de top koşturan milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise yedek kulübesinde eski takım arkadaşını alkışlarla destekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AltınorduCengiz Ünder
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