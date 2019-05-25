Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075
‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 22. Şangay Uluslararası Film Festivali’nde
‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 22. Şangay...
Aladdin Filmi Vizyonda
Aladdin Filmi Vizyonda
Beykoz'da araçlar mahsur kaldı
Son Dakika
Beykoz'da araçlar mahsur kaldı
Milas'ta deprem
Son Dakika
Milas'ta deprem
Doğayı Asfalta Tercih Edenler Buluşuyor!!!
Doğayı Asfalta Tercih Edenler Buluşuyor

Aladdin Filmi Vizyonda

Dünyanın dört bir yanından influencer ve müzisyenler, Disney’in merakla beklenen canlı aksiyon uyarlaması Aladdin filmi için Londra’da bir araya geldi. Katılımcılar, filmde yer alan ve Alan Menken’in melodileri ve Howard Ashman’ın unutulmaz sözleri ile klasikleşen “A Whole New World” isimli aşk şarkısını seslendirdiler. Etkinlikte Türkiye adına Ekin Beril yer aldı.

Aladdin Filmi Vizyonda

Dünyanın dört bir yanından influencer ve müzisyenler, Disney’in merakla beklenen canlı aksiyon uyarlaması Aladdin filmi için Londra’da bir araya geldi. Katılımcılar, filmde yer alan ve Alan Menken’in melodileri ve Howard Ashman’ın unutulmaz sözleri ile klasikleşen “A Whole New World” isimli aşk şarkısını seslendirdiler. Etkinlikte Türkiye adına Ekin Beril yer aldı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:38
2 Okunma
Aladdin Filmi Vizyonda

İSTANBUL- Disney’in merakla beklenen canlı aksiyon uyarlaması Aladdin için düzenlenen çok özel bir etkinlik, 10 farklı ülkeden katılımcıLondra’da buluşturdu. Merakla beklenen Aladdin’in başrollerini Will Smith, Mena Massoud ve Naomi Scott paylaşırken, filmin yönetmenliğini ise Guy Ritchie üstleniyor. Aladdin’in vizyona girişini kutlamak için düzenlenen etkinlikte Türkiye’den de Ekin Beril yer aldı.

Etkinliğe katılan influencer ve müzisyenler, filmin çok sevilen ve klasikleşen şarkısı “A Whole New World”ü seslendirdiler ve şarkının klibinde yer aldılar. Klip, 23 Mayıs’ta DisneyUK YouTube kanalında Disney hayranlarının beğenisine sunulurken 31 Mayıs’ta ise DisneyMusicVEVO’da yayınlanacak. Katılımcılar, besteci Alan Menken’in liderliğinde gerçekleşen özel bir müzik dersine de katılma şansı elde etti. Menken’in bestelediği şarkılar ve film müzikleri, neredeyse 40 yıldır izleyicilerin hayatında önemli bir yer almayı sürdürüyor. Filmin Londra’da yapılan Avrupa galasında da yer alan katılımcılar, filmi oyuncularla beraber seyretme şansına eriştiler.

Sihirli bir şarkı

Etkinlikte İngiltere, Almanya, İtalya, Polonya, Hollanda, Portekiz, Israil, Macaristan, Meksika ve Türkiye’den influencer ve müzisyenler yer aldı. Katılımcılar arasında, Hollanda The Voice Kids yarışmasının birincisi, X-Factor İtalya’nın ikincisi ve Idols Portugal yarışmasının üçüncüsü olan isimler de vardı. Etkinlikteki bir diğer isim de, kendi kaydettiği şarkı videolarıyla internette ün kazanan Ekin Beril oldu.

Aladdin, sinemalarda

Aladdin filmi, Aladdin’in, cesaretli ve kararlı Prenses Yasemin’in ve belki de onların geleceğinin anahtarı olan Cin’nin heyecan verici hikayesini anlatıyor. Filmi, ünlü yönetmen Guy Ritchie yönetiyor. Aladdin filminde, hayatın kendisinden bile geniş olan Cin karakterini Will Smith canlandırıyor. Mena Massoud; etkileyici karakter Aladdin, Naomi Scott; güzel ve kararlı prenses Yasemin, Marwan Kenzari; güçlü büyücü Jafar, Navid Negahban; kızının geleceğinden endişe eden Sultan, Nasim Pedrad; Prenses Yasemin’in özgürlüğüne düşkün arkadaşı ve sırdaşı Dalia, Billy Magnussen; yakışıklı ve kibirli aşık Prens Anders ve Türk oyuncu Numan Acar ise Jafar’ın sağ kolu, saray muhafızlarının başı olan Hakim karakterini canlandırıyor. 

Disney’den Aladdin filmi sinemalarda!

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.05.2019 07:02
Anahtar Kelimeler:
Elif Hayvalı24 Mayıs’taMüzikMüzik DersVizyona Girişini Kutlamak23 Mayıs’ta DisneyUK YouTube Kanalında“A Whole New WorldEkin BerilGuy RitchieWill SmithAladdinOyuncuKatılımcıLondraAnimasyonFİLMİANİMEDisney’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Black Mirror Yeni Sezon, 5 Haziran’da Sadece Netflix’te!
Black Mirror Yeni Sezon, 5 Haziran’da Sadece Netflix’te!
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Organize İşler Sazan Sarmalı filminin özel gösterimi yapıldı
Organize İşler Sazan Sarmalı filminin özel gösterimi yapıldı
Kayserispor evinde galip
Kayserispor evinde galip
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Fenerbahçe derbi performansına güveniyor
Fenerbahçe derbi performansına güveniyor
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans