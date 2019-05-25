Aladdin Filmi Vizyonda

İSTANBUL- Disney’in merakla beklenen canlı aksiyon uyarlaması Aladdin için düzenlenen çok özel bir etkinlik, 10 farklı ülkeden katılımcıyı Londra’da buluşturdu. Merakla beklenen Aladdin’in başrollerini Will Smith, Mena Massoud ve Naomi Scott paylaşırken, filmin yönetmenliğini ise Guy Ritchie üstleniyor. Aladdin’in vizyona girişini kutlamak için düzenlenen etkinlikte Türkiye’den de Ekin Beril yer aldı.

Etkinliğe katılan influencer ve müzisyenler, filmin çok sevilen ve klasikleşen şarkısı “A Whole New World”ü seslendirdiler ve şarkının klibinde yer aldılar. Klip, 23 Mayıs’ta DisneyUK YouTube kanalında Disney hayranlarının beğenisine sunulurken 31 Mayıs’ta ise DisneyMusicVEVO’da yayınlanacak. Katılımcılar, besteci Alan Menken’in liderliğinde gerçekleşen özel bir müzik dersine de katılma şansı elde etti. Menken’in bestelediği şarkılar ve film müzikleri, neredeyse 40 yıldır izleyicilerin hayatında önemli bir yer almayı sürdürüyor. Filmin Londra’da yapılan Avrupa galasında da yer alan katılımcılar, filmi oyuncularla beraber seyretme şansına eriştiler.

Sihirli bir şarkı

Etkinlikte İngiltere, Almanya, İtalya, Polonya, Hollanda, Portekiz, Israil, Macaristan, Meksika ve Türkiye’den influencer ve müzisyenler yer aldı. Katılımcılar arasında, Hollanda The Voice Kids yarışmasının birincisi, X-Factor İtalya’nın ikincisi ve Idols Portugal yarışmasının üçüncüsü olan isimler de vardı. Etkinlikteki bir diğer isim de, kendi kaydettiği şarkı videolarıyla internette ün kazanan Ekin Beril oldu.

Aladdin, sinemalarda

Aladdin filmi, Aladdin’in, cesaretli ve kararlı Prenses Yasemin’in ve belki de onların geleceğinin anahtarı olan Cin’nin heyecan verici hikayesini anlatıyor. Filmi, ünlü yönetmen Guy Ritchie yönetiyor. Aladdin filminde, hayatın kendisinden bile geniş olan Cin karakterini Will Smith canlandırıyor. Mena Massoud; etkileyici karakter Aladdin, Naomi Scott; güzel ve kararlı prenses Yasemin, Marwan Kenzari; güçlü büyücü Jafar, Navid Negahban; kızının geleceğinden endişe eden Sultan, Nasim Pedrad; Prenses Yasemin’in özgürlüğüne düşkün arkadaşı ve sırdaşı Dalia, Billy Magnussen; yakışıklı ve kibirli aşık Prens Anders ve Türk oyuncu Numan Acar ise Jafar’ın sağ kolu, saray muhafızlarının başı olan Hakim karakterini canlandırıyor.

Disney’den Aladdin filmi sinemalarda!

Haber: Elif Hayvalı