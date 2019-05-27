Açıkhava Film Festivali İle Şehre Yaz Geldi

İSTANBUL- Doğayla iç içe ortamıyla şehre nefes aldıran UNIQ İstanbul, gelenekselleşen Açıkhava Film Festivali’ni 12 Haziran akşamı Freddie Mercury’nin hayatını konu alan ve 4 dalda Oscar ödüllü Bohemian Rhapsody filmiyle görkemli bir şekilde başlatıyor.

Her geçen yıl daha büyük beğeni kazanan festival ile binlerce sinema tutkununu ağırlayan UNIQ İstanbul, Başka Sinema iş birliğiyle bu yıl da sanatseverlere 50’si uzun metraj, 10’u kısa metraj olmakta üzere, 60 yapım ile dopdolu bir program sunuyor.

Dünyaca ünlü yerli ve yabancı ödüllü filmlerle zenginleştirilmiş programda Sundance, Berlin, Venedik ve Cannes gibi dünyanın önde gelen film festivallerinde gösterilmiş; Ralph Fiennes, Lukas Dhont, Nadin Labaki, Yorgos Lantimos ve Paweł Pawlikowski gibi usta yönetmenlerin eserleri öne çıkıyor.

Haziran ayında seyirciyle buluşacak filmlerin listesi:

12 Haziran Bohemian Rhapsody 13 Haziran The Favourite 16 Haziran Mirai 18 Haziran Burning 19 Haziran Sibel 20 Haziran Border 25 Haziran Girl 26 Haziran Everybody Knows 27 Haziran US 28 Haziran White Crow

Elif Günay Hayvalı