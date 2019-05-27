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Açıkhava Film Festivali İle Şehre Yaz Geldi

Bu yıl 5. si düzenlenen Açıkhava Film Festivali 12 Haziran – 15 Eylül arası sinemaseverleri benzersiz filmlerle büyüleyecek

Açıkhava Film Festivali İle Şehre Yaz Geldi

Bu yıl 5. si düzenlenen Açıkhava Film Festivali 12 Haziran – 15 Eylül arası sinemaseverleri benzersiz filmlerle büyüleyecek

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:43
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Açıkhava Film Festivali İle Şehre Yaz Geldi

İSTANBUL- Doğayla iç içe ortamıyla şehre nefes aldıran UNIQ İstanbul, gelenekselleşen Açıkhava Film Festivali’ni 12 Haziran akşamı Freddie Mercury’nin hayatını konu alan ve 4 dalda Oscar ödüllü Bohemian Rhapsody filmiyle görkemli bir şekilde başlatıyor. 

Her geçen yıl daha büyük beğeni kazanan festival ile binlerce sinema tutkununu ağırlayan UNIQ İstanbul, Başka Sinema iş birliğiyle bu yıl da sanatseverlere 50’si uzun metraj, 10’u kısa metraj olmakta üzere, 60 yapım ile dopdolu bir program sunuyor. 

Dünyaca ünlü yerli ve yabancı ödüllü filmlerle zenginleştirilmiş programda Sundance, Berlin, Venedik ve Cannes gibi dünyanın önde gelen film festivallerinde gösterilmiş; Ralph Fiennes, Lukas Dhont, Nadin Labaki, Yorgos Lantimos ve Paweł Pawlikowski gibi usta yönetmenlerin eserleri öne çıkıyor. 

Haziran ayında seyirciyle buluşacak filmlerin listesi:

12 Haziran Bohemian Rhapsody

13 Haziran The Favourite

16 Haziran Mirai

18 Haziran Burning

19 Haziran Sibel

20 Haziran Border

25 Haziran Girl

26 Haziran Everybody Knows

27 Haziran US

28 Haziran White Crow

Elif Günay Hayvalı

Anahtar Kelimeler:
Uniq İstanbulAçıkhava Film Festivali2 Haziran Akşamı Freddie MercurySinemaFilmElif Hayvalı
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