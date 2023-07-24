İSTANBUL - Esenyurt’ta bir ilk olan ve Türk Sinema Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen Sinema Akademisi ilk mezunlarını verdi. Başarılı yönetmenlerin sektörde kendini geliştirmek isteyen kursiyerlere deneyimlerini aktardığı akademide 3 ay boyunca; yönetmen yardımcılığı, senaryo asistanlığı, kurgu asistanlığı ve kamera asistanlığı gibi eğitimler yapıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını Türk Sinema Vakfı Başkanı Oyuncu Nur Sürer’in elinden aldı. Sertifika törenine Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

“Esenyurt Belediyesi’ni kutluyorum”

Sinema Akademisi’nden başarıyla mezun olan kursiyerleri tebrik eden Nur Sürer, “Sinemaya verdiği önemden dolayı Esenyurt Belediyesi’ni kutluyorum. Çünkü buranın içerisinde sanata, sinemaya, edebiyata yönelik çalışmalar var. Ben bütün belediyelerin bu anlamda hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin katılımcı olacağı, kursların çoğalacağı yerler olması gerekiyor. Sanata herkesin ihtiyacı var. Sanat su gibi, bir bitki gibi. Gençler mutlaka bu kurslara katılsınlar, kendilerini geliştirsinler. Televizyonda işler o kadar çoğaldı ki, gerçekten kamera arkası eleman bulmamız giderek zorlaşıyor. Genç arkadaşlarımız çalışırlarsa rahatlıkla iş bulabilirler. Esasında sinema sektörü çok bağımsız bir iş. Bir bankacı gibi ya da bir devlet memuru gibi değilsiniz. Kafanıza göre takılabiliyorsunuz. Beni sinemada en çok çeken şeylerden birisi de bu. Sinemacılık insana özgürlük sunan bir meslek” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ