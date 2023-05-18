ANKARA
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la görüştü. Gelecek Partili Feramuz Üstün’ün ofisinde gerçekleşen görüşmede cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin görüşler paylaşıldı.
Görüşmede net bir şekilde Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimindeki tavrının ele alındığı belirtildi.
Sözcü Televizyonu Editörü Deniz Gez, "Kaynağım toplantının çok verimli geçtiğini aktardı. Sinan Oğan'ın Millet İttifakı'nı desteklenmesi konusunda umutlu olduklarını söylüyorlar" dedi.
Ayrıca CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın Sinan Oğan ile ikili bir görüşme gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.
HABER: MERVE ELÇİ