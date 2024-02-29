İstanbul'da "artık yıl" olarak bilinen 29 Şubat'ta 168 çift dünyaevine girdi. Bu çiftlerden biri olan muhasebeci Fatih Şimşek (27) ile fizyoterapist Merve İnce (24) de her 4 yıla bir denk gelen 29 Şubat'ta evlilik kararlarını Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayata geçirdi.

Çiftin az sayıda davetlinin katıldığı nikahını, evlendirme dairesinin birim sorumlusu Serpil Özden kıydı.

Nikah defterini teslim eden Özden'in, evlilik yıldönümünü unutmayıp her yıl kutlayacağına dair söz istediği damat Şimşek, unutmama sözü verdi.

Çift, 29 Şubat'ı tesadüfen seçtiklerini söyledi.

Hollanda'da yaşadığını belirten Fatih Şimşek, prosedür gereği, işlemleri hızlı halletmek adına 29 Şubat'ta evlendiklerini ve tarih alırken bugünün özel bir gün olduğunu fark etmediklerini kaydetti.

Gelin Merve İnce ise "Aslında sıradan bir gün gibi gözüküyor ama bizim için bayağı özel bir gün oldu. Sayılı çiftlerden olduğumuz söylendi. 168 çift galiba... O yönden çok iyi oldu bizim için. Değişik bir zaman oldu. Mutluyuz." diye konuştu.

Evlenen çift, yıldönümlerini 4 yılda bir değil 28 Şubat ya da 1 Mart'ta kutlayacaklarını da sözlerine ekledi.

"Bugün, özel günleri unutan damatlara bahane olabilir"

Çiftin nikahını kıyan Serpil Özden ise 29 Şubat'ın çiftler tarafından pek tercih edilmediğini ve çok fazla nikah talebi olmadığını söyledi.

Özellikle 14 Şubat ya da özel tarihlerin tercih edildiğini vurgulayan Özden, "Ama 29 Şubat'ın tercih edildiğini bugüne kadar hiç görmedik. Hiçbir çift en mutlu anlarını 4 yılda bir kutlamak istemez diye düşünüyorum. Sadece belki özel günleri unutan veya eşlerine hediye almak istemeyen damat adayları olabilir belki de. Onlara da bir bahane olmuş olabilir." ifadelerini kullandı.