Haber: Damla Oya Erman

Biles, atlayışa geçti, yüksek bir şekilde havada dönerken, açılı mavi bir bulanıklık içinde döndü ve tarihi yapmak için sadece tek bir geri adım attı.

Bu başarı, becerinin artık 19 kez dünya şampiyonu olan Biles'ın onuruna Biles II olarak adlandırılacağı anlamına geliyor ve bu onun beşinci adını aldığı anlamına geliyor.

Erkekler tarafından tarihsel olarak yalnızca yapılan yüksek zorluk derecesine sahip olan bu figür, bir yuvarlanma hareketi ile tahtaya zıplama, ardından atlama masasına geri el yaylanması ve havada pike şeklinde çift geri salto yaparak iniş ile sona eren bir figürdür.

Biles, elemelerin sonunda birincilikte yer almak için 58.865 puanlık bir toplam skor elde etti ve bu haftanın ilerleyen günlerinde dört bireysel final ve genel finaldeki yerini sağlamlaştırmak için güçlü bir konumda bulunuyor.

26 yaşındaki Biles, elemeler sonrasında dört aletin üçünde birinci sırada yer alıyor - yer, atlama ve denge kirişi - ve paralel bara takım arkadaşı Shilese Jones'un ardından ikinci sırada bulunuyor.

ABD takımı etkileyici bir elemeler puanı olan 171.395 puanı aldı ve diğer takımların çoğu henüz kendi elemelerini tamamlamadığı için Amerikalıların takım finaline ulaşma olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Geçen yıl birinci sıraya yerleştikleri 167.263 puanı geçti.

Bu, Biles'ın Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan bu yana dünya sahnesindeki ilk yarışması. Tokyo'da "twisties" olarak bilinen ve jimnastikçinin havada pozisyonunu kaybetmesine neden olan bir zihinsel engel nedeniyle birkaç etkinlikten çekilmişti.

O zamandan beri, sporun zirvesine taşıyan tüm nitelikleri bir kez daha sergiledi ve rekor sekizinci ulusal genel şampiyonluğunu kazanmak için geri döndü.

Antwerp'te yarışarak, Biles, ABD'yi altı artistik dünya şampiyonasında temsil eden ilk kadın oldu.

Bu arada, ABD erkek jimnastik takımı, Japonya'nın ardından ikinci sırada takım finaline katılma hakkını elde ederek gelecek yılki Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki yerini güvence altına aldı.