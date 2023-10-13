İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2000 yılında toplam AR-GE harcamaları 1 milyar 200 milyon dolar olan Türkiye'nin şimdi her yıl AR-GE'ye yaklaşık 11,5 milyar dolar ayırdığını, söz konusu dönemde AR-GE personeli sayısının 27 binden 222 bine yükseldiğini ve bugün Türkiye'de 101 teknopark bulunduğunu belirterek, "Bu göstergeler, köklü bir gelişim ve ilerlemeyi ispat ediyor." dedi.

Bakan Kacır, Bilişim Vadisi İstanbul'daki İstinye Garage Incubation Hub'un açılışında yaptığı konuşmada, girişimci firmaların iş hayatı serüvenlerinde kuluçka dönemini ne kadar önemsediğini gösteren güzel bir tabloyu müşahede ettiklerini söyledi.

4. Sanayi Devrimi ile birlikte yıkıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşturduğu katma değer ve istihdamın ekonomilerin itici gücü haline geldiğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Teknoloji, bir anlamda parlak ve yenilikçi fikirlerin öncüsü girişimler için adil bir oyun sahası oluşturmakta. Biz yeni dünya düzenini ülkemizin rekabetçiliğinin artması ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmek adına bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Gençlerimizin, araştırmacılarımızın parlak fikirlerinin iş modellerine, girişimlere dönüşmesi için üniversitelerimizin teknoloji ve inovasyon ekosistemi ile etkileşimini güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu ihtiyacı karşılamada bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kuluçka merkezi gibi yapılar kritik rol üstlenmekte. Bu nedenle İstinye Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nde emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye girişimcilik ekosistemine yeni bir oyuncunun katılımını yürekten kutluyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın uhdesinde gelişen Milli Teknoloji Hamlesi ile son 21 yılda Türkiye'nin AR-GE ve teknoloji yetkinliği, kapasitesi ivme kazandı. Öyle ki 2000 yılında Türkiye'nin toplam AR-GE harcamaları ancak 1 milyar 200 milyon dolar düzeyindeyken, şimdi Türkiye, her yıl yaklaşık 11,5 milyar doları AR-GE'ye ayırıyor. AR-GE personeli sayımız aynı dönemde 27 bin kişiden 222 bine yükseldi. Teknoloji geliştirme bölgelerimizin tüm Türkiye'deki sayısı 2001 yılında sadece 2'ydi, bugün Türkiye'de 101 teknopark var. Bu göstergeler, köklü bir gelişim ve ilerlemeyi ispat ediyor. Bakanlık olarak, bu ekosistemde büyümeye devam eden girişimcilik kültürünü desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı iddiasıyla girişimcilik, Bakanlığımızın ana gündem maddesi olmayı sürdürecek."

"Türkiye'nin gizli cevherlerini ortaya çıkarmak görevimiz"

Mehmet Fatih Kacır, büyüme trendini, geliştirdikleri stratejiler ve destek programları ile artıracaklarını belirterek, Tech-InvesTR, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bilişim Sermayesi Girişim Sermayesi Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı ile girişimcilere finansman imkanlarını çeşitlendirdiklerini anlattı.

TÜBİTAK BİGG Programı ile erken aşama girişimlerin hayat bulmasını sağladıklarını ifade eden Kacır, TÜBİTAK'ın, BİGG Programı ile 2012 yılında bu yana 2 bin 140 teknoloji tabanlı şirketin kuruluşunu desteklediğini bildirdi.

Kacır, "Sektörden gelen talepler doğrultusunda bu programı da geçtiğimiz yıllarda ihtiyaçlar doğrultusunda revize ettik. Hem destek miktarlarımızı artırdık hem de geçmişte lisans son sınıf ve mezunlara açık olan girişimcilik desteğine ön lisans, lisans ve açık öğretimin herhangi bir sınıfındaki öğrencilerin de başvurmasına imkan sağladık." dedi.

Türkiye'nin gizli cevherlerini ve buz dağının görünmeyen yüzünü erken aşamada ortaya çıkarmanın görevleri olduğunu belirten Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aynı görev bilinciyle dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te geçen yıl yarışan girişimler, 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir TEKNOFEST'inde; fikirlerini ve projelerini sergiledi. TEKNOFEST, böylelikle girişimcilik ruhunun ve kültürünün gençlere aşılandığı bir platforma dönüştü. TEKNOFEST ve BİGG Programı'nın yanı sıra TEYDEB desteklerimizle, Bölgesel Girişim Sermayesi ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı gibi araçlarla her adımımızda girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Attığımız bu adımların meyvesini de almaya başladık. Bundan 4 yıl önce Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni hazırlayıp kamuoyuyla paylaştığımızda '2023'te 10 Türk teknoloji girişiminin 1 milyar dolar değeri aşacağını, yani unicorn olacağını' ilan etmiştik. O vakit Türkiye'nin henüz unicorn'u yoktu. Bugün Türkiye'nin 7 teknoloji tabanlı girişimi unicorn'u, hatta bunların bazıları decacorn olmayı, 10 milyar olma değerini aşmayı başardı. Biz Türkiye'nin unicorn'larını 'Turcorn'lar olarak adlandırıyoruz ve onların sayılarını artırmak için canla başla girişimcilerimizle birlikte gayret ediyoruz.

Arzumuz, ülkemizden yeni Turcorn'ların çıkması. Biliyoruz ki birçok Turcorn adayı firma var. Bu aday firmaları ölçeklendirmek ve küresel hedefleri olan Turcorn adaylarına ivme kazandırmak adına da Turcorn 100 Programı'nı hayata geçiriyoruz. Seçilmiş girişimlere mentorluk, hızlandırma programları ve finansman olanakları sunuyoruz. Bu program, Türkiye'deki heyecan verici girişimleri yetiştirme ve yükseltme konusundaki kararlılığımızı da göstermekte. Bunun için de önümüze iddialı ama gerçekçi hedefler koyduk. 2025 yılına geldiğimizde; ülkemizden 15 Turcorn, 5 decacorn çıkmış olacak ve bunu birlikte başaracağız."

Bakan Kacır, 2030 yılına gelindiğinde Türkiye'den 100 bin teknogirişimin kurulmasını sağlamış olacaklarını belirterek, "Yine 2030 yılına geldiğimizde İstanbul'umuzun girişimcilikte dünyanın en önemli 20 merkezinden biri olmasını hep birlikte başaracağız." dedi.

"Daha fazla teknogirişimin ve başarı hikayesinin ortaya çıkacağını inanıyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun potansiyeline, bu yıl girişim yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST'leri ziyaret eden herkesin girişimcilik alanında hedefledikleri tüm göstergelere ulaşacağına inancının ve güveninin tam olduğunu söyledi.

Bugün açılışında bir araya geldikleri İstinye Garage Incubation Hub'un da girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk katarak bu hedeflerine katkı sağlayacağını aktaran Kacır, İstinye Üniversitesinin sağladığı altyapı ile bugüne kadar 110'u aşkın teknoloji girişiminin kurulmasına ve ölçeklenmesine öncülük ettiğini bildirdi.

Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstinye Üniversitesi öğrenci girişimi olan Macellan Super App, G20 Zirvesi'nde Hindistan'da ülkemizi temsil eden bir start up'ımızdı. Öğrenci girişimcilerini destekleme iddiasıyla yola çıkan İstinye Üniversitesi, tüm kampüslerinde ödeme sistemlerini bu teknoloji girişimiyle yürütmeye başladı. Üniversite-özel sektör iş birliğinin de güzel bir örneği... Bu kuluçka merkezinin hizmetleriyle daha fazla teknogirişimin ve başarı hikayesinin ortaya çıkacağını inanıyorum. İstinye Garage Incubation Hub bünyesinde yer alan firmalar, aynı zamanda Bakanlığımızın tüm Teknopark muafiyet ve teşviklerinden de istifa ediyor olacaklar.

Bilişim Vadisi, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda, lider teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapıyor ve büyük bir girişimcilik ekosistemini inşa ediyor. Bu kuluçka merkezinde yer alacak firmalar da Bilişim Vadisi'nin inşa ettiği bu ağın bir parçası olacak. Böylelikle Kocaeli'den İzmir'e, İstanbul'dan Bakü'ye uzanan Mega Teknoloji Koridoru'nun yetkin bir paydaşı olacaklar."

Programa, Bakan Kacır'ın yanı sıra KOSGEB Başkanı A. Serdar İbrahimcioğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta ve çok sayıda davetli katıldı.