HABER: DİNÇER KARACALAR

Uzun bir çalışma sürecinin ardından dijital platformlarda yerini alan 'Keskin Bıçak', Sılanaz'ın müzik yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor. Sanatçı, dinleyicileriyle paylaştığı mesajda, "Usta isim Sezen Aksu'nun eserini yorumlamak benim için büyük bir onur. Umarım 'Keskin Bıçak' müzikseverlere keyifli bir deneyim sunar. Artık bu şarkı sizin," dedi.

Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olup, aşk dolu sözleri ve etkileyici melodisiyle klasikleşmiş 'Keskin Bıçak', Sılanaz'ın muhteşem yorumuyla tekrar hayat buldu.

Başarılı şarkının klibi, usta yönetmen Erkan Nas'ın direktörlüğünde İstanbul'un çeşitli iç ve dış mekanlarında çekildi. Selim Çaldıran'ın orijinalinden farklı düzenlemesiyle 'Keskin Bıçak', dinleyicilere benzersiz bir müzik deneyimi sunuyor.

Sılanaz'ın 'Keskin Bıçak' eseri, NetD'de Özdemir Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.