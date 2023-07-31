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Samsun'un Vezirköprü ilçesinden Mersin'e seyahat eden Hayrettin Köroğlu idaresindeki 55 PS 700 plakalı tır, Çorum-Yozgat kara yolu, Alaca ilçesindeki Gölbaşı uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu.
Ekipler, tırda denetim yaptıkları sırada, tırın motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti.
Sürücüyle birlikte tırın kupa bölümünü kaldıran ekipler, bir kedinin kupanın altındaki boşluğa sıkıştığını belirledi.
Sıkıştığı yerde yaklaşık 170 kilometre seyahat eden kedi, ekiplerce kurtarıldı.
Sağlık kontrolünde iyi olduğu belirlenen kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.
AA