İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü teknik elemanları ve jandarma personelinden oluşan hasar tespit ekiplerinin, anız yangınından etkilenen ekili alan ve fıstık bahçelerini incelediği belirtildi.

Hasat sonuna kadar kontrol amaçlı arazi denetimlerinin devam edeceği ifade edilen açıklamada, anızdan etkilenen alanların tamamında hasadın tamamlanıp ürünün kaldırıldığı, sadece hasadı yapılmayan 15 dönümlük mercimek alanının yandığının belirlendiği bildirildi.

Rüzgarın etkisiyle tamamen yanan 5 ila 7 yaş arası fıstık ağaçlarının sayısının 100 civarında olduğu aktarılan açıklamada, anız alanı büyük olmasına karşılık ürün kaldırıldığı için maddi hasarın az olduğu kaydedildi.