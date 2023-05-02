İSTANBUL AA- Açılışını TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın yaptığı binanın giriş katında satıştaki eserlerin sergilendiği galeri, ikinci katta tefsir, hadis dersleri ve sanat söyleşilerinin gerçekleştirileceği, koleksiyon eserlerin bulunduğu Şifahane bölümü yer alıyor. Yapının üçüncü katında ise sanat eğitimleri verilecek.

Şifa Sanat Kreatif Direktörü ve müzehhibe Şifa Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şifa Sanat'ın ilk kez 2006'da Sultanahmet'te hizmet vermeye başladığını aktardı.

"Misyonumuz, geçmişimizle geleceğimiz arasındaki köprüyü doğru kurabilmek"

Çocuklarını büyütmek için bir süre mekanı yürütmeye ara verdiğini söyleyen Toptaş, bina kapansa da çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Toptaş, Sultanahmet'teki atölyenin daha çok öğrencilerini ağırladığı bir yer olduğunu dile getirerek, "Buradaki misyonu ise daha büyük çaplı. Şimdi bir sanat galerimiz var. Bu galeride burada yetişen öğrencilerimizin, değerli sanatçılarımızın eserlerini satışa sunuyoruz." dedi.