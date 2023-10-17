Kendine has çalışma prensipleri ile harekete geçen başarılı ikili, önceliği insan olan Gençlik İksiri Güzellik Merkezi ile sektöre yenilik getirdi. Sıcak atmosferi ve alışılmışın dışına çıkan dekorasyonu ile dikkat çeken Gençlik İksiri Güzellik Merkezi, sektörün çehresini değiştirecek, rotayı büyütecek ve çıtayı yükseltecek. Sıradışı çalışmalarıyla şimdiden ilgi odağı olan Gençlik İksiri Güzellik Merkezi, Sevgi İpek ve Sevda Demirkıran'ın hem çalışma stilleri hem de farklı fikirleri ile birlikte sıkça konuşulacak gibi görünüyor.

Sektöre değer katan, sektörün içinde olan ve ilgi duyan isimler içinde rol model haline gelen başarılı ikiliyi sosyal medyadan takip ederek bilgi sahibi olabilir ve profesyonel ekibiyle tanışabilirsiniz.