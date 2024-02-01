Ankara

Sanal adam kaçırmada, klasik rehin alma yönteminden farklı olan şey, kişinin fiilen kaçırılmaması. Bu yöntemde özel hayatına ilişkin bilginin yayılacağı tehdidiyle karşı karşıya kalan kurbanlar, çevrim içi saldırganlarca hedef alınıyor.

Fidyeciler genellikle kurbanları, aileleri veya kendi haklarındaki bilgi ve fotoğrafları yaymakla tehdit ederek itaat etmeye zorluyor, yakınlarından fidye talep etmek için kurbanları kendilerini izole etmeye mecbur bırakıyor.

Sanal adam kaçırma suçunu işleyenler, daha sonra kurbanları görüntülü sohbet yoluyla izliyor ve ailelerinden para talep etmek için izole durumda çekilen fotoğraflarını kullanıyor.

Sanal adam kaçırma adım adım nasıl işliyor?

İlk temas: Failler ilk olarak, e-posta, anlık mesajlaşma veya telefon görüşmeleri gibi çeşitli dijital kanallar aracılığıyla mağdur veya ailesiyle iletişim kurmaya başlıyor.

Aldatıcı hikaye: Failler, genellikle fidye notları veya fotoğraflar gibi uydurma kanıtlarla desteklenen sahte bir tehlike veya kaçırılma hikayesi kurguluyor.

Fidye talebi: Saldırganlar sözde kurbanın serbest bırakılması için fidye talep ediyor. Bu talep genellikle kripto para birimi gibi anonim ve takip edilemeyen işlemlere izin veren şekillerde geliyor.

Kontrolün sürdürülmesi: Siber fidyeciler kurban üzerinde kontrol sağlamak için genellikle teknolojiyi kullanıyor ve video görüşmeleri yoluyla kurbanı izliyor. Mağdurlar, taleplere uymalarını sağlamanın bir yolu olarak kendilerini izole etmeye veya fotoğraf çekmeye zorlanıyor.

Duygusal manipülasyon: Duygusal manipülasyon siber kaçırmada önemli rol oynuyor. Failler, fidyeyi ödemesi için mağdur üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla duygusal bağdan faydalanarak mağduru veya ailesini zarar vermekle tehdit edebiliyor.

Finansal işlem: Kurban veya ailesi baskıya boyun eğdiğinde fidye ödemesi yapılıyor.

Sanal adam kaçırmadan korunmanın yolları

Özellikle ABD'de artan vakaların ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kaçırılma için fidye istenen bireylerin, sakin kalarak kişiye sosyal medya üzerinden veya başka bir telefondan ulaşmaya çalışmalarını tavsiye ediyor.

Uzmanlar, aramaların genellikle kaçırıldığı iddia edilen kişinin telefonundan gelmediğini ve arayanların muhataplarını telefonda tutmak ve kaçırılan kişiye ulaşmalarını engellemek için "büyük çaba" harcadığını söylüyor.

Olası bir durumda, kurbanla doğrudan konuşmayı talep etmek ve "Evcil hayvanınızın adı ne?" gibi sadece kaçırıldığı iddia edilen kişinin bilebileceği sorular sormanın faydalı olabileceği belirtiliyor. Kişinin kendisi ya da ailesi hakkında bilgi paylaşmaktan kaçınılması öneriliyor.

Sanal adam kaçırma ne kadar yaygın?

Büyük ölçüde rapor edilmeyen sanal kaçırma olaylarının sıklığına ilişkin veri bulunmadığını söyleyen uzmanlar, teknolojideki ilerlemelerin bu suçları kolaylaştırdığını ve işlenmesini daha kolay hale getirdiğini vurguluyor.

Sosyal medya aynı zamanda faillerin kurbanlarla temasa geçmeden önce haklarında bilgi toplamasına ve çalışmasına olanak tanıyarak, bireyin hayatı hakkında değerli veriyi edinmelerini sağlıyor.

Suçlular, önceleri küçük meblağlar için düzensiz göçmenleri ve ana dili İngilizce olmayanlar gibi daha savunmasız kişileri hedef alırken, artan vakalar hedef kitlesinin değiştiğini gösteriyor.

Aile çocuklarının esaretine son vermek için fidyecilere 80 bin dolar ödedi

Utah eyaletinin Riverdale şehrinde Aralık 2023'te kaybolduğu bildirilen ve ABD'de eğitim gören 17 yaşındaki Çinli öğrenci Kai Zhuang da sanal adam kaçırmanın kurbanlarından biri.

Çin'deki ailesi bir fidye notu ve fotoğraf aldıktan sonra Zhuang'ın esaretinin son bulması için 80 bin dolar fidye ödedi.

Zhuang'ın daha sonra Utah dağlarında ıssız bir yerde bulunmasıyla olayın sanal adam kaçırma olduğu ve gencin, saldırganlar tarafından manipüle edildikten sonra kendini izole ettiği ortaya çıktı.

Teksaslı bir polis memuru da 2018'de sanal adam kaçırma planının kurbanı oldu. Failler kişisel bilgiye erişim sağlayarak bunları, polis memurunu ailesinin tehlikede olduğuna ikna etmek için kullandı.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde de 2017'de Çinli öğrencileri hedef alan birçok siber kaçırma vakası rapor edildi. Failler dijital araçları kullanarak aileleri, çocuklarının kaçırıldığına inandırmalarının ardından serbest bırakılmaları için fidye talep etti.