Kayseri Basketbol'un Türkiye'yi Avrupa'da defalarca temsil ettiğini belirten Bozbey, bu sezon yaptıkları 10 transferle kurulan takımın ligde ve Avrupa'da iyi işler yapacağını belirtti.

Son 3-4 yılda kurulan takımlar arasında öne çıktıklarına dikkati çeken Bozbey, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun bunda büyük katkısının bulunduğunu kaydetti.

Bu ekibin meyvelerini yakın zamanda toplayacaklarının altını çizen Bozbey, "Ligin kaliteli kadrolarından birini oluşturduk ama her şey güzel kadro ya da iyi oyuncularla olmuyor. İyi organize olmak, kurumsallaşmak da lazım. Biz zaten ligin en kurumsal ekiplerinden biriyiz. Bu seneden çok daha fazla ümitliyim. Avrupa'da da oynayacağız. Umarım iki kulvarda da istediğimiz sonuçları alır, o özlenen Kayseri Basketbol günlerine yeniden döneriz." diye konuştu.

Başarının çalışma ve sabırla geldiğini vurgulayan Bozbey, yeni kurulan ekibin adım adım ilerleyeceğini ve Kayseri Basketbol'un ismini üst sıralara taşıyacağını dile getirdi.

"Eski günlere geri dönmek istiyoruz"

Sadece oyuncu grubunun değil, teknik ekibinin de başarı için konsantrasyonunun tam olduğunu belirten Bozbey, "Gerçekten birbirine kenetlenmiş bir teknik kadro ve sporcu topluluğu var. Takımın başarısı için herkes teknik kadroyla birlikte ter döküyor. Bu takım yedi kez ismini değiştirdi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun büyük desteğiyle bu takım kapanma noktasından iyi bir takım haline geldi. Üç kez Avrupa, bir kez Türkiye finali oynamış bir kulüpten bahsediyoruz. Avrupa'da halen seyirci rekorunu elinde bulunduran bir takım. Bu seyircinin layık olduğu eski günlere geri dönmek istiyoruz. Ona göre transferler yapılıyor. Kulüp ona göre kurumsallaştırılıyor." diye konuştu.

Bu sene kurdukları kadronun iyi günlerin habercisi olduğunu vurgulayan Bozbey, "Bunu açık açık söyleyelim. Tabii ki ilk olarak Avrupa'da ilk turdan ikinci tura yükselmeliyiz. Türkiye'de ilk sekize girip ligde play off yarı final hedefimiz zaten var. Onun dışında Avrupa'da önce ilk tur, sonra çeyrek final, sonra yarı final hedeflerimiz mutlaka olacak. Bu sene Avrupa'da çeyrek final oynamak istiyoruz. Tekrardan Kayseri Basketbol ismini bütün Avrupa duysun istiyoruz. Önümüzdeki yıl final. Yeter ki büyüklerimiz desteğine devam etsin. İnşallah hem ligde hem Avrupa'da özlenen Kayseri Basketbol'u bütün camia yeniden görecek." ifadelerini kullandı.

AA