İSTANBUL - Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği bir programla anıldı. İş adamından siyasetçisine ve öğrencisine kadar her kesimden Kastamonulu’nun bir araya geldiği etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu insanının manevi lideri olduğu söyledi. Kastamonu Evliyaları ve Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri Anma etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından bir program düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Konferans Salonu’ndaki anmaya; siyasetçisinden iş adamına sanatçısından öğrencisine kadar çok sayıda Kastamonulu iştirak etti. Bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Kastamonulular hem hasret giderdi hem de sohbet ettiler. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da programa Kastamonulu gelini Seda ile katıldı.

“Her işiniz güle güle olsun”

Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu insanının manevi lideri olduğunu söyleyen Yıldırım, “Kastamonu’ya gelen herkes Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri’ni ziyaret eder ondan feyz alır sonra da onun ‘Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun’ vecize sözünü söyleyerek ziyaretini tamamlar” dedi. Kastamonu insanının bağımsızlığa aşık bir şehir olduğuna da dikkat çeken Yıldırım, İstiklal Mücadelesinde fedakar Kastamonulu annelerin İnebolu'dan başlayıp Anadolu'nun içlerine kadar silah ve mühimmat taşıdığını, Kastamonu'nun işgal görmemesine rağmen en fazla şehit veren il olduğunu kaydetti.

“Terör örgütlerini gıdıklayanlar var”

Terörle amansız bir mücadele verdiklerini belirten Yıldırım, “Elhamdülillah, bugün terör ülkemizin gündeminin en dip sıralarında. Bugün Güneydoğu'da, Doğu'da, yurdun her köşesinde barut kokusu olan yerlerde çiçek kokusu var. İnsanlar dağlarda, ovalarda, vadilerde seyahat ediyor, işini yapıyor. Türkiye'nin kazanımlarını hazmedemeyenler var. Bunu seçim ortamında gördük. Terör örgütlerini gıdıklayanlar var. Bir yandan FETÖ, bir yandan bölücü PKK örgütü. Durup dururken cumhurbaşkanlığı seçimine taraf oldular. Sizin ne işiniz var? Seçim bizim seçimimiz. Sizin oy hakkınız mı var? Bırak onların taraf olmasını, bunların arkasındaki, iplerini ellerinde tutanlar da işin içine girdi” diye konuştu. Yıldırım, enflasyon, fiyat istikrarsızlığı, kiralar gibi ekonomik sıkıntılara rağmen milletin seçim sürecinde Türkiye'nin bağımsızlığını ön planda tuttuğunu da sözlerine ekledi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı da Şeyh Şaban-ı Veli’nin Anadolu’nun dört manevi direğinden biri olduğunu belirterek “Bizim hem maddi hem manevi liderlere ihtiyacımız var. Doğru yolu da bulmak için onların yolundan gitmemiz gerekir” dedi.

“En önde mücadeleyi verenleriz”

Kastamonu’nun iki özelliğinin ön plana çıktığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise “Birincisi evliyalar diyarı olması. Manevi şahsiyetlerin memleketimizden yoğun bir şekilde çıkması övünç kaynaklarımızdan bir tanesi. Bir diğer önemli özelliği de memleketimizin şehitler diyarı olması. Çanakkale’de en çok şehit veren memleketin evlatlarıyız. Yüzyıl öncesi verilen kurtuluş mücadelesinde canını ortaya koyan memleketin fertleri olarak, yüzyıl sonrasında da ikinci bir diriliş mücadelesinde de var gücümüzle en önde gidenler, en önde mücadeleyi verenler olarak da yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Yazar, İlahiyatçı ve Şair Recep Garip’in “ Kur’an ve Sünnet Işığında Allah Dostları” konulu konferans verdiği gece, Feyzullah Çelebi’nin ilahiler söylediği tasavvuf müziği konseriyle sona erdi.

Yedi bölge, Yedi Renk, Tek Yürek

Kastamonu Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Umur “Toplumda her zaman karşılığı olan Şeyh Şaban-ı Veli’nin torunları olmaktan gurur duyuyoruz” derken Kastamonulular Dayanışma Derneği Genel Başkanı Remzi Şen de şunları söyledi: “Kastamonulu olmak ve bu şehri yaşamak bizler için bir onur.”

Öte yandan aynı akşam Bitlis Konağı’ndaki “Yedi Bölge Yedi Renk Tek Yürek” programına da katılan Yıldırım, Bitlisli vatandaşlarla Türkiye’nin gelişimi ve geleceği üzerine sohbet etti.

HABER: MERVE ELÇİ