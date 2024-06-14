Servet Yardımcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'da bugün başlayacak şampiyona öncesinde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, İngiltere Futbol Federasyon Başkanı Debbie Hewitt ve Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ile buluştu.

UEFA icra kurulu üyesi Yardımcı ile federasyon başkanları, 1 ay sürecek şampiyonayla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

EURO 2024, bu akşam Münih'te oynanacak Almanya-İskoçya karşılaşmasıyla başlayacak.