HABER: FUNDA AKOSMAN

Yoğun ilginin olduğu aynı anda yüz yüze ve online olarak yapılan eğitime ünlü sinema sanatçısı Serpil Çakmaklı da katılarak 3 6 9 bio enerji eğitimi alarak bio enerji sistemine katıldı. Katılımcıların eğitim sırasında büyük eş zamanlılıklar yaşadığı keyifli geçen eğitim sonrası katılımcılar aldıkları sistemin hızlı şekilde çalışması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

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Astrolog Vedat Delek eğitim sonrası “3 6 9 bio enerji sistemi hızlı etkili ve güçlü sistemimle gurur duyuyorum. Bir gün herkes 3 6 9 bio enerji sisteminin gücünü ve özel olduğunu anlayıp bu sistemi kullanacak” dedi.

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