HABER: FUNDA AKOSMAN

Yoğun ilginin olduğu aynı anda yüz yüze ve online olarak yapılan eğitime ünlü sinema sanatçısı Serpil Çakmaklı da katılarak 3 6 9 bio enerji eğitimi alarak bio enerji sistemine katıldı. Katılımcıların eğitim sırasında büyük eş zamanlılıklar yaşadığı keyifli geçen eğitim sonrası katılımcılar aldıkları sistemin hızlı şekilde çalışması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Astrolog Vedat Delek eğitim sonrası “3 6 9 bio enerji sistemi hızlı etkili ve güçlü sistemimle gurur duyuyorum. Bir gün herkes 3 6 9 bio enerji sisteminin gücünü ve özel olduğunu anlayıp bu sistemi kullanacak” dedi.