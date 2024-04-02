Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun bir aradan sonra tekrar lige dönmenin oyuncular açısından kolay olmadığını söyledi.

Oyuncuları maça konsantre etmekte zorlandıklarını belirten Yalçın, "Oyun olarak çok tatmin edici bir performans sergileyemedik. Beklediğimiz oyunun çok gerisindeydik. Geldiğimizden beri bu takım çok iyi maçlar çıkardı. Arada böyle oyunlar doğal olarak olacak. Uzun bir lig oynuyoruz. Her maç aynı performans gelmez. Anadolu takımı olarak zaman zaman böyle düşüşleri bekliyoruz." dedi.

Antalyaspor hedefleri içerisinde ilk 10 içerisindeki pozisyonlarını korumaya devam ettiklerini kaydeden Yalçın, Rize maçına iyi bir şekilde hazırlanacaklarını vurguladı.