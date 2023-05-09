ANKARA AA- Doğum sırasında oksijensiz kaldığı için beyni hasar gören ve yürüme güçlüğü çeken Yaren'in hayatı 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği robotik cihaz sayesinde değişti.

Yaren'in yürümesine destek amacıyla kullandığı bu cihaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasar gören evlerinde enkaz altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yaren'in durumunu öğrenmesinin ardından verdiği talimatla yeniden alınan robotik cihaz, Coşkun ailesine teslim edildi.

Her gün belli egzersizleri yapması gerekiyor

Anne Tuğba Coşkun, kızının tekrar cihazına kavuşmasıyla yaşadığı sevinci anlattı.

Yaren'in her gün belli egzersizleri yapması gerektiğini belirten Coşkun, "Adıyaman'da bu cihaz için çok çaba göstermiştik. Cumhurbaşkanı'mız bize destek olmuştu ama cihaz depremde enkaz altında kaldı. Depremin ardından Ankara'ya geldik ve geçici olarak otele yerleştik. Yaren uzun bir süre hareketsiz kaldığı için vücudunda yaralar açıldı." diye konuştu.

Bilkent Şehir Hastanesinde kas gevşetme ameliyatı olacak

Kızının yürümesi için yeşeren umutların giderek tükendiği bir süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığıyla yeniden robotik cihaza kavuştuklarını dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Bizi arayarak, 'Hem Yaren'in cihazını getirelim hem de sizi bir eve yerleştirelim.' dediler. Allah razı olsun, sesimizi duyurduktan sonra cihazımız geldi. 3 aylık aranın ardından kızım cihazına kavuştu. Hem deprem hem de Yaren'in böyle olması bizi çok yıkmıştı. Ankara'ya ağlayarak gelmiştik, şimdi yüzümüz gülüyor."

Kızının ilerleyen günlerde Bilkent Şehir Hastanesinde kas gevşetme ameliyatı olacağını ve operasyon sonucunda artık robota ihtiyacı kalmadan destekli şekilde yürüyebileceğini belirten anne Coşkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.