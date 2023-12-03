Beşiktaş başkan adayı Serdar Adalı açıklamalarda bulundu.



Serdar Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:



Sayın Divan Başkanlığı,,

Değerli Kongre Üyelerimiz,

Sevgili Beşiktaşlılar,

Hepiniz Hoş Geldiniz..

Sözlerime 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü hatırlatarakbaşlamak istiyorum.

Tüm zorluklara rağmen hayata tutunan her bir engelli kardeşimi saygıyla selamlıyorum.

Hayatlarını kolaylaştırabilecek her projede gerekeni yapmaya hazır olduğumu ifade ediyorum.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Cumhuriyetimizin 100. Yılında, BÜYÜK BEŞİKTAŞ’ınbaşkan adayı olarak huzurlarınızda bulunmanın gururunu yaşıyorum.

Kulübümüzün unutulmaz isimleri Süleyman Seba, Hakkı Yeten ve Şeref Bey başta olmak üzere daha nicelerinirahmetle anıyorum.

Değerli Beşiktaşlılar..

Ben bu kürsüye ilk defa gelmiyorum..

2013’te ‘İHTİYAÇ VAR, GEL!’ dediler..

Geldim, aday oldum.

2019’da ‘YÜREĞİ OLAN VARSA ÇIKSIN!’ dediler..

Gözümü kırpmadım, yine geldim.

Bugün yine ‘BEŞİKTAŞ’IN AYAĞA KALKMASI LAZIM!’dediler.

Gerisi teferruattır dedim, ve işte karşınızdayım.

Değerli Kongre Üyeleri..

Aday olduğumu açıkladığımda NEDENSE birileri çok rahatsız oldu.

O andan itibaren özellikle sosyal medyadanSALDIRMAYA başladılar.

Ben ortalığı germemek için bugüne kadar herhangi bir cevap vermedim.

Bu tip cevapların yerinin de genel kurul olduğunun bilincindeyim...

Devlet ve aile terbiyeme göre az konuşmak, öz konuşmak ve doğruyu söylemek benim prensibimdir.

Bununla da kalmayıp, Benim için 23 gün kala aday oldu dediler..

Saygısızlıktır dediler..

Amaa unuttukları şey, BENİM SON 13 SENEDİR HEP BURADA OLDUĞUMDUR..

Buna karşın ben seviyeyi düşürmemek adına bir günden bir güne dönüp ‘PEKİ SİZ 20 SENEDİR NEREDEYDİNİZ?’ diye sormadım bile.

Ayrıca benim karakterim birşeyler kötü gitsin de camia ve takım zora düşsün diye pusuda beklemek değildir.

Şahit olduğunuz gibi bana önce şunun, sonra da bunun devamı dediler..

O da tutmayınca, bu camiaya asla yakışmayacak söylemlerle hakaretlerine devam ettiler..

Bunları yaparken, KOCA BİR BEŞİKTAŞ CAMİASINA ZARAR VERDİKLERİNİN FARKINDA DAHİ OLMADILAR..

Zaman ilerledikçe de kimin, neyin devamı olduğunu hepiniz gördünüz, anladınız..

Katıldığı yayınlarda hakkımda çok güzel şeyler söyleyen sevgili Hasan abim ise, malesef, çevresinde bu işleriyapan kişileri durdurma ihtiyacı dahi duymadı.

Bu çirkinlikleri engellemedi.

Yine de canı sağolsun.

Allah sizlerden de razı olsun ki, bu algı çalışmalarısayenizde hiç bir karşılık bulmadı..

Değerli kongre üyeleri,

Sanıyorum ki hepimizi rahatsız eden önemli bir konu daha var.

Dün arkadaşlarım, Sayın Arat’ın seçim sürecindeki söylemlerinin olduğu bir liste getirdiler.

Baştan sona kadar baktım.

Bu söylemlerinden çıkardığım sonuca göre;

Sanki koskoca Beşiktaş camiasında herkes birbirinin devamıymış..

Güya herkes pazarlıklarla hareket ediyormuş..

Sanki kongre üyeleri, oylarını iradeleri dışında kullanıyormuş..

Hatta oylarını ve Beşiktaş için yapılan projelerini satıyorlarmış...

Değerli kongre üyeleri;

BU; BANA, SİZE, HEPİMİZE AYIP OLMUYOR MU?

BU, CAMIAMIZA YAPILAN COK BUYUK BIR HAKSIZLIK DEĞİL MİDİR?

Ayrıca bir de şu ‘Beşiktaş’ı Beşiktaşlılar yönetecek’ sözüvar..

Camiayı ayrıştırmaktan başka bir işe yaramayan bu söylemlerden bir an önce vazgeçin bence...

Benim için farketmez..

Ben jubilemi Beşiktaş’ta yapıcam..

Gelin biz artık işimize bakalım ve bunları bir kenara bırakalım..

BUGÜN, BEŞİKTAŞIMIZIN GELECEĞİNİ OYLAMA ZAMANIDIR.

BUGÜN, BEŞİKTAŞIMIZ İÇİN BİR MİLATTIR.

Bugünden sonra ya kırgınlıkları bir kenara bırakıp kenetlenicez,

Ya da malesef içinde bulunduğumuz bu bölünmüşlük artarak devam edicek..

Bugün ya Beşiktaş’ın sorunlarından kurtulması için camianın her bir ferdi birleşicek,

Ya da bölündükçe dağılıcaz.

Sevgili Beşiktaşlılar..

Yola çıktığım ilk günden itibaren ekibimle şehir şehir gezdim.

İstanbulda da sayısız üyemizle bir araya geldim.

Allah razı olsun, samimiyetinizi her gün her yerde hissettim.

Siz bana sordunuz, ben anlattım.

Birbirimize umut olduk.

Şimdi de birlikte BESIKTASIMIZA GÜÇ OLMA ZAMANI.

Değerli Beşiktaşlılar..

Benim Beşiktaş için çok büyük hayallerim var..

Mali durum, iletişim, sportif konular ve tesisler içinMaster Planımız belli.

Ama bizim ilk ve en öncelikli işimiz futbol takımımızıayağa kaldırmak..

İçinde bulunduğumuz bu durumu HİÇBİR BEŞİKTAŞLI KABUL EDEMEZ.

Taraftarlarımız bu üzüntüyü yaşayamaz.

Çocuklarımız Beşiktaş’tan uzaklaşamaz.

ARTIK KAYBEDECEK TEK BİR DAKİKAMIZ BILE KALMAMISTIR.

Gereken çalışmalar hızlıca yapılacak..

Yapılmaya da başlandı..

Sezonun kalanı olabilecek en iyi şekilde tamamlanıcak..

Önümüzdeki sezona da şampiyonluğun en büyük favorisi olarak başlıyacaz.

SIZE SÖZ VERIYORUM!

Ben özellikle genc kardeslerime de buradan seslenmek istiyorum.

Sevgili kardeşlerim,

Transfer öyle kurgu resimlerle, selfielerle yapılmaz.

Koskoca Besiktaş, böyle şeylere asla ihtiyaç duymaz.

Seçim çalışmalarımız sırasında hep söyledim,

Ben böyle birşeye asla tenezzül etmem..

Bir Beşiktaşlı olarak kimsenin de ayağına gitmem.

BİR YERE GİDİYORSAM DA, O FUTBOLCUYU ALIRIMGELİRİM.

Sizlerden ricam, zekamızla alay eden bu showlara lutfenitibar gostermeyin!

Zaten gösterdiğinizi de hiiiç sanmiyorum!

Projelere gelince...

İşte hepsini sizlere tekeeeer tekeeeer anlattık.

Detaylarını da somut bir şekilde paylaştık.

Ama önce futbol takımı ayağa kalkıcak.

Sonrasında ise Beşiktaş’ın kurtuluş projeleri başlıcak.

BEŞİKTAŞIMIZI BEŞİKTAŞLILARIN PROJELERİ KURTARICAK.

Bu projeler için gereken ilk yatırımları da ben ve arkadaşlarım bizzat karşılıcaz.

Söz verdiğimiz gibi, 1 sene içinde Gayrimenkul Projesinin temelini atıcaz.

4 sene içinde de yaklaşık 180-200 MİLYON EURO gelir elde edicez.

Beşiktaş’ımızın tüm kamu ve banka borçlarını sıfırlıcaz.

Hepsi sözde değil, İŞTE BU KAĞIDIN ÜZERİNDEDİR.

Ama yine üzülerek görüyorum ki..

Yine bu onun projesi, şunun projesi demeye başladılar..

Beşiktaş’ın kurtuluşu dediğimiz projeyi değersizleştirmek için ellerinden gelen ne varsa yaptılar.

Sırf bu projeyi engellemek adına, Emlak Konut yetkililerini arayıp, bu izinleri nasıl verdiklerini sordular..

Vakit kaybetmeden protokole imza atan mal sahiplerini aradılar.

İmzaların kendilerine ait olup olmadığını sordular.

Kafalarını karıştırmaya, hatta vazgeçirmeye bile çalıştılar.

Ama merak etmeyin.. Bu hayatta hiçbir şey gizli kalmaz.

‘Tapuda şerh var’ dediler..

Canlı yayınlarda ‘ortaklar arasında problem var’ dediler..

Ben ‘BU BEŞİKTAŞ’IN PROJESİDİR, YAPMAYIN!’ dememe rağmen, projeyi değersizleştirmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar.

Ancak aday olduğum ilk günde de söylediğim gibi, BEN BUGÜNE KADAR SİZLERE YAPAMICAM HİÇBİR ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMEDİM.

AYAKLARI YERE BASMAYAN HİÇBİR PROJEYİ DESİZLERLE PAYLAŞMADIM.

Sevgili Beşiktaşlılar,

Tüm bunlara rağmen, inşallah biz bu projeyleBEŞİKTAŞIMIZA TARİHİ BİR TAPU DAHA KAZANDIRICAZ. .

Allah izin verirse, bu proje bittiğinde ne bankalara bir kuruş borcumuz kalıcak, ne de devletimize borcumuz olacak.

ŞİMDİİİİ!

Bu proje açıklandığından beri, 1 haftadır her türlü olumsuz çabayı sarfedenlere buradan soruyorum..

YOKSA SİZLERİN BİZİM BİLMEDİĞİMİZ BAŞKA BİR PLANINIZ MI VAR?

FARKLI BİR AJANDANIZ MI VAR?

BU PROJENIN HAYATA GEÇMESİNİ, BORÇLARIMIZIN KAPANMASINI İSTEMİYOR MUSUNUZ?

Yoksa Beşiktaşımızı günlerdir önümüze koyduğunuz ve anlaşmalar yaptık dediğiniz yabancı ülkelerin sermayelerine mahkum mu etmek istiyorsunuz?

ONLARA TESLİM Mİ OLALIM, ONU MUİSTİYORSUNUZ?

Sevgili Beşiktaşlılar..

Bu kulüp armasında anlı şanlı Türk Bayrağını taşıyan tek büyük külüptür..

BİZ BOYLE BIRSEYE ASLA MUSADE ETMİCEZ!

TÜM BEŞİKTAŞLILARIN İÇİ RAHAT OLSUN!

Büyük Beşiktaş Taraftarı..

Stadımızla ilgili konuya gelecek olursak..

Biz çok hızlı çözümlerle kapasitemizi 9800 KİŞİ ARTTIRICAZ.

Çalışmalarımızı tamamladık.

Ayrıca misafir takım tribününde de yeni düzenlemeleryapıcaz.

Önümüzdeki Fenerbahçe maçından itibaren bilet fiyatlarını düşürücez.

Öğrencilere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapıcaz.

Kongremize ev sahipliği yapan bu salonumuz için de çalıştık.

Çok kısa zamanda, gurur duyacağınız bir çehreye kavuşturucaz.

Projesi hazırlanıyor.. kaynağı bulundu.. sponsorutamam...

Hepiniz gördünüz..

SPONSORLUK İMZASINI DA MİLYONLARIN ÖNÜNDE İŞTE BU KAĞIDIN ÜZERİNE ATTIK!

Kendileri de geldiler ve basın önünde açıklama yaptılar.

İSTE SIZE GERCEK PROJE VE GERCEK SPONSOR!!

Nevzat Demir ve Şan Ökten tesislerimiz de bizim için çok önemli.

Buraları Altyapı ve amatör branş sporcularımız için büyütücez ve yeni tesisler inşa edicez.

Ayrıca Şan Ökten Tesislerinde divan kurulu ve genel kurul üyelerimiz için bir lokal olacak.

Basketbol, voleybol ve diğer branşlarımızda da hedeflerimiz hep en yukarısı olacak. Sadece ülke sınırlarında değil, Avrupa’da da kupalar kazanıcaz.

Değerli kongre üyeleri,

Bu seçimde projeler yarışsın dedik, ne mutlu ki en gerçekçi ve en iyileriyle işte karşınızdayız.

Ayrıca Sn. Arat’ın projelerinde emekleri geçenlere deçok teşekkür ediyoruz. Hepsi çok değerli.

Günlerdir her yerde Beşiktaş’ın konuşuluyor olması,büyüklüğümüzü bir kez daha ortaya koymuştur.

Sevgili Hasan abime bu yarışa kattığı değer için teşekkür ediyorum.

Seçim sonucu ne olursa olsun, hepimizin tek sevdasının Beşiktaş olduğunu biliyoruz.

Kongremizin de, camiamıza yakışacak şekilde geçmesini temenni ediyoruz.

Ayrıca buradan bunca yıldır değişik ayak oyunlarıyla kulübümüzü yıpratmaya çalışan RAKİPLERE VE FEDERASYONLARA bir mesaj vermek istiyorum.

ARTIK OYUNUN KURALLARI DEGISECEK.

Sizler de bilin ki, artık karşınızda ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR BEŞİKTAŞ OLACAK!

Sevgili Beşiktaşlılar,

Bugün 3 Aralık 2023..

Ben sizlerden;

BEŞİKTAŞ İÇİN DESTEĞİNİZİ İSTİYORUM..

BEŞİKTAŞ İÇİN YÜREĞİNİZİ İSTİYORUM.

Gelin bugün, BESIKTAS’IN HER ZOR ZAMANINDA YANINDA OLANLARA OY VERIN!

HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN BEŞİKTAŞ’TAN ASLA VAZGEÇMEYENLERE OY VERIN!

Gelin bugün, BAŞINA NE GELİRSE GELSİNBEŞİKTAŞ’TAN KOPMAYANLARA OY VERIN!

Gelin bugün, kendi hayatını Beşiktaş’a tercih edenlere değil, BEŞİKTAŞ’I TÜM HAYATINA TERCİH EDENLERE OY VERIN!

Çünkü Beşiktaş benim için yuvadır.

VE BEN NEFESSIZ KALSAM DA BESIKTASIMDAN ASLA VAZGEÇMEM!

Yolumuz açık olsun!