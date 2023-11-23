Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, canlı yayında siyah-beyazlı camianın seçim gündemine dair Okay Karacan ve Şafak Malatya'nın sorularını yanıtladı.

Adalı Play Spor canlı yayınında, "Hasan Arat, eğer Beşiktaş'ın borcunu 4.5 senede kapatacağına dair bir teminat mektubunu, Divan Başkanı'na bırakırsa, ben hemen seçimden çekilirim. Nerede istiyorsa da görev yaparım.” ifadelerini kullandı.

Serdar Adalı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Sydney, Bebe ve Alves transferlerini de benim yaptığım söyleniyor ama o transferler olduğunda ben cezaevindeydim.”

"Maç bileti fiyatlarında bir çalışma yapıyoruz. Seçimden sonra Fenerbahçe derbisinde hemen görecekler sonuçlarını. Özellikle üniversite öğrencilerinin stadyumda bizimle beraber olması gerekiyor."

"Transfer selfie çekmeyle, fotoğraf paylaşmakla olmuyor."

"Benim de Beşiktaş'ın da öyle şaşalı lansmanlara ihtiyacı yok. Ben ayakları yere basmayan proje açıklamam. Bir proje netleştiğinde, gerçekçi olduğunda zaten açıklarım. 20-25 tane proje kağıt üzerinde zaten var."

“Şan Ökten Tesisleri için hem Fikret Başkan’a, hem de Ahmet Başkan’a, ‘içerdeki paramdan burayı yapın’ dedim, yapılmadı ama Şan Öktem Tesislerini göreve gelince yapacağız.”